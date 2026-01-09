יום שישי, 09.01.2026 שעה 17:52
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

קריית גת סוגרת סיבוב פנטסטי ללא הפסדים

המחזור ה-15 בליגת א' דרום: החבורה מהדרום רשמה 0:2 על נורדיה ירושלים, שירדה מתחת לקו האדום. הפועל ניר רמה"ש ניצחה 1:2 בדקה ה-96 את בית"ר יבנה

|
גיל חדד חוגג עם חבריו לקבוצה (יונתן גינזבורג)
גיל חדד חוגג עם חבריו לקבוצה (יונתן גינזבורג)

ארבעה משחקים הוציאו היום (שישי) לדרך את המחזור ה-15 בליגה א' דרום, המחזור שנועל את הסיבוב. מכבי קריית גת ורומן זולו רשמו 0:2 על בית"ר נורדיה ירושלים, מה שאומר, שנכון לכרגע, 14 הפרש מהמקום השני, בעוד דימונה תארח ביום ראשון את מ.כ ירמיהו חולון והיא תוכל לצמק לכדי 11 נקודות הפער.

הפועל ניר רמת השרון, שב-14 מחזורי הליגה האחרונים נעה בין המקום הלפני האחרון לזה האחרון, מצאה את עצמה מנצחת היום 1:2 את בית"ר יבנה משער בדקה ה-96, מה שקבע כי בית"ר נורדיה ירושלים והפועל מרמורק סוגרות סיבוב מתחת לקו האדום, בעוד רמת השרון מעל הקו האדום. שמשון ת"א ועירוני אשדוד נפרדו בתיקו, כך גם מ.כ ירושלים והפועל אזור.

מכבי קריית גת – בית"ר נורדיה ירושלים 0:2

עונת 2017/18? סקציה נס ציונה? שמונה הפרש בין מקום ראשון לשני בתום הסיבוב הראשון? הצחקתם את מכבי קריית גת, שעשתה היום מה שרצתה בכר הדשא בכרמי גת ומסיימת (ברקע משחק חסר לדימונה, מהמקום השני) עם 14 נקודות פער(!), דבר שלא נראה כמותו הרבה מאוד זמן, אם בכלל. רומן זולו בהחלט יכול להתגאות בעצמו, בצוותו, בשחקניו ובהנהלה שמביאה שקט.

לאחר 16 דקות משחק, הסכר נפרץ. אלעד אשרם, במשחקו השלישי העונה בקריית גת, התכבד בשער ראשון שלו במדי הקבוצה החדשה, הרי עד אז היה לשחקן מכבי עירוני אשדוד, במדיה סיפק צמד שערים. יש לציין כי זו עונת בוגרים ראשונה מבחינתו של אשרם, מאז 2020, שהוא כובש, לכל הפחות, שער אחד בעונה. במשך חמש עונות רצופות לא סיפק ולו שער אחד, הרי הוא שחקן הגנה.

עידן בנבניסטי. עדיין לא מספק את הסחורה (יונתן גינזבורג)עידן בנבניסטי. עדיין לא מספק את הסחורה (יונתן גינזבורג)

הגשם סיפק את הסחורה אף הוא. לפרקים נכנס והפריע למהלכי המשחק, כשאף בחמש הדקות האחרונות רוח פרצים כמעט והרימה את כל האצטדיון מהאדמה, עד כדי כך שהכדור כמעט ולא זז מרוב חוזקה של הרוח והגשם שליווה אותה. בדקה ה-58, מכבי קריית גת סיימה סיפור בזכות שער ליגה שביעי העונה מצידו של גיל חדד, שחגג עם לב גדול.

הלב של גיל חדד (יונתן גינזבורג)הלב של גיל חדד (יונתן גינזבורג)

בלי קשר לתוצאה ביום ראשון, בין מ.ס דימונה למ.כ ירמיהו חולון, מכבי קריית גת מסיימת את הסיבוב הראשון עם 12 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ואפס הפסדים, דבר שלא קרה הרבה מאוד זמן במחוזותינו ובליגה א' דרום, בפרט. הקבוצה ספגה 11 שערים (הכי מעט בליגה) והבקיעה 37 שערים, הכמות הגבוהה בליגה, יחד עם 39 נקודות.

לבית"ר נורדיה ירושלים וראובן טרקו הרבה עבודה. לצערם, היו הרבה פצועים היום, כולל אופק לילוס הנחשב ל"אס" במועדון. נוכח הפסד תשיעי העונה לקבוצה מעיר הבירה, הקבוצה יורדת אל מתחת לקו האדום כשלרשותה שלושה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ו-12 נקודות, במאזן שערים שלילי העומד על 25:19. 

אליאור משלי כמעט מכניע את רועי שוחט (יונתן גינזבורג)אליאור משלי כמעט מכניע את רועי שוחט (יונתן גינזבורג)

הפועל ניר רמת השרון – בית"ר יבנה 1:2

רמת השרון יוצאת במחזור האחרון של הסיבוב הראשון מעל הקו האדום בזכות שער דרמטי בדקה ה-96, משער חמישי העונה של טוודרוס דמלאש. יש לציין כי בית"ר יבנה הובילה 0:1 משער של שון מוסקוביץ' בדקה ה-16 עד לדקה ה-87(!), אז עלי חטיב הכניע את יובל קרצו מהנקודה הלבנה וקבע 1:1 דרמטי.

לראשונה העונה שהפועל ניר רמת השרון נחלצת לה משני המקומות האחרונים ומורידה לשם את בית"ר נורדיה ירושלים. הקבוצה של פיראס מוגרבי מסיימת סיבוב מעל הקו האדום, עם הרבה ביטחון להמשך הסיבוב השני מעבר לפינה. בית"ר יבנה מסיימת סיבוב עם שישה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושישה הפסדים כשלרשותה 21 נקודות.

יתר תוצאות משחקי המחזור

שמשון פזטל תל אביב – מכבי עירוני אשדוד 1:1 (הבקיע לשמשון: יואב צור שדי; הבקיע לאשדוד: רוי מליקה)

מ.כ ירושלים – הפועל אזור 1:1 (הבקיע לירושלים: מידן כהן; הבקיע לאזור: רון יוסף)

מ.כ צעירי טירה – הפועל מרמורק 0:0

מכבי יבנה – הפועל הרצליה (10/01, אצטדיון טוטו יבנה, 20:15)

מ.ס דימונה – מ.כ ירמיהו חולון (11/01, דימונה, 17:30)

מ.כ כפר סבא – מכבי קריית מלאכי (11/01, אצטדיון לויטה כפר סבא, 19:00)

