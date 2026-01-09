יום שישי, 09.01.2026 שעה 17:51
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

באקה אל גרבייה ניצחה 4:5 את עירוני עראבה

המחזור ה-15 בליגה א' צפון: שער בדקה ה-98 של עלי עדוי קבע תוצאה משוגעת במגרש. הדרבי באום אל פאחם הופסק לאחר מחצית, נוג'ידאת - טירה לא התקיים

שחקני באקה אל גרביה חוגגים (מדיה באקה ע. גרביה)
שחקני באקה אל גרביה חוגגים (מדיה באקה ע. גרביה)

רק שני משחקים התקיימו להם היום (שישי) במסגרת המחזור ה-15 בליגה א' צפון, שנועל את הסיבוב הראשון, הרי שהדרבי באום אל פאחם הופסק לאחר 45 דקות במצב של 0:0 והמגרש בבועיינה נוג'ידאת לא אפשר את המשחק בין נוג'ידאת למ.ס טירה. באלו שכן התקיימו, הפועל באקה אל גרבייה ניצחה 4:5 את הפועל עירוני עראבה וצעירי טמרה והפועל עירוני כרמיאל נפרדו ב-3:3.

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני עראבה 4:5 

הדקה היא 98. בעיטה חופשית אחרונה מצד שמאל של כר הדשא לזכותה של הפועל ע. באקה אל גרבייה. אל הכדור ניגש סלים עמאש, כשהוא מגביה מעל כולם ומוצא הראש של עלי עדוי, שקובע 4:5 דרמטי, בזמן שהשופט שורק לסיום ושחקני עראבה לא מאמינים למראה עיניהם. ניצחון שביעי העונה לקבוצה של מוחמד עוודי.

לאחר 12 דקות משחק, אמיר נסאר העלה את עראבה ל-0:1. עודאי שלאעטה קבע 0:2, בעוד גיא קליין ומנאר דראושה (שער עצמי אומלל) קבעו 2:2 לפני רדת השחקנים לחדרי ההלבשה. במחצית השנייה, עודאי שלאעטה החזיר את היתרון לעראבה עם שער שני שלו (50'), עמר בונדר הישווה ל-3:3 בדקה ה-61, בעוד מוחמד מוחמד חסן החזיר פעם נוספת היתרון לעראבה בדקה ה-67 (3:4).

שחקני באקה חוגגים ניצחון ענק (מדיה באקה ע. גרביה)שחקני באקה חוגגים ניצחון ענק (מדיה באקה ע. גרביה)

בדקה ה-70 וכאמור, בדקה ה-98, פראס תלחמי ועלי עדוי הפכו את התוצאה והביאו ל-4:5 להפועל ע. באקה אל גרבייה, שאומנם יוצאת מההתמודדות הזאת בניצחון ענק, אבל חייבת לעבוד על החלק האחורי, הרי שלא בכל יום סופגים כמות כזו של שערים. באקה בין שש קבוצות ליגה שניצחו העונה הכי הרבה, לפחות עד תום הסיבוב הראשון.

שחקני באקה אחרי הניצחון (באדיבות המועדון)שחקני באקה אחרי הניצחון (באדיבות המועדון)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל עירוני כרמיאל 3:3

שחקניו של מוסא דיאב לא עשו חיים קלים לכרמיאל, מהצמרת הגבוהה, והשיגו תוצאת תיקו אחרי שספגו מהלומה בשלישי האחרון מול אתא ביאליק. חאלד עואד, מוחמד רביע וסובחי שקיר השאירו את טמרה בתמונה, בעוד עומר תורג'מן, מחמוד חסאן ומוחמד פוקרא הבקיעו לכרמיאל, שמשיגה 27 נקודות בסיבוב הראשון. המארחת בתוצאת תיקו שלישית העונה, כשלרשותה 18 נקודות.

יתר מועדי משחקי המחזור

צעירי אום אל פאחם – הפועל אום אל פאחם (הופסק במחצית, ייקבע מועד חדש)

מכבי נוג'ידאת – מ.ס טירה (בוטל, ייקבע מועד חדש)

המגרש בבועיינה נוגהמגרש בבועיינה נוג'ידאת (מ.ס טירה)

מכבי אחי נצרת – הפועל בני מוסמוס (10/01, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)

הפועל מגדל העמק – מכבי אתא ביאליק (10/10, מגדל העמק, 20:00)

עירוני נשר – הפועל בית שאן (11/01, אצטדיון נשר, 18:30)

מכבי נווה שאנן – הפועל טירת הכרמל (11/01, אגרטק חיפה, 21:00)

