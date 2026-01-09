אריה: אתן את הדין וחשבון כמו שאני מוצא לנכון

הפועל ירושלים הגיעה למשחק היום (שישי) מול מכבי נתניה בצל מסיבת העיתונאים הבלתי נשכחת של זיו אריה, שקיווה להוציא שלוש נקודות. הקבוצה מהבירה ספגה שער מאוחר, אבל לא ויתרה ויצאה עם נקודה כשהשוותה בפנדל עמוק בתוספת הזמן בדרך ל-1:1 בסיום.

זיו אריה אמר לאחר המפגש: “איך לסכם את הטירוף? כדורגל, אין מה להגיד. התלונות לעבר השופט? אני לא מדבר על השופטים. לא באנו לשחק כדורגל, זאת העונה שלנו, לפחות זה נגמר עם נקודה”.

זה חוסר ביטחון של שחקנים?

“קשה להם כמו לכולנו, נמשיך להרים אותם”.

אתה יכול לעשות את זה?

“ברור”.

איך זה להתכונן למשחק עם כל הרעש?

“מסתכלים קדימה. מה שהיה היה”.

אתה עדיין יכול להרים את הפועל ים?

“שאלת לפני שנייה, כן”.

יש הרבה אוהדים שרוצים לדעת יותר פרטים על מה שקורה.

“אני אתן את הדין וחשבון כמו שאני מוצא לנכון. לאוהדים מגיע הכל הם אדירים. לא מעוניין לנתח מקצועית”.

אתה לא מעוניין להתפטר?

“אתה שוב חוזר על זה”.

הפנים לינואר, מה התוכניות?

“לא עוסק בזה, אם נמצא שחקנים שיכולים לעזור נביא”.

גם נדב זמיר דיבר לאחר המשחק: “אנחנו מבואסים. לא שמחים מתיקו. היינו צריכים 3 נקודות. אין פריבילגיה לא לנצח”.

איך הבאת את עצמך היום במוכנות כל כך גבוהה, אחרי הביקורות שבוע שעבר?

“אחת הגדולות של שחקן זה לנסות לקום כמה שיותר מהר מטעויות. יש ימים פחות טובים בעבודה, מזל שכל שבוע יש הזדמנות לתקן”.

איך אתם מתמודדים עם הרעש?

“מנסים לנתק את זה. גם הצוות והמועדון עושים את זה. חשוב לנו להיות ביחד ולדעת שצריך לבוא ולתת מאה אחוז”.

זיו אריה אמר שהוא לא מרים ידיים, אתם מרגישים אחדות סביב המאמן?

“כן ברור. לא מרימים ידיים. היום הצלחנו לחזור למשחק בזכות נחישות והקרבה”.