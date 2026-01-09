אבוקסיס: זכותו של כל אחד להגיד מה שהוא רוצה

במשחק הראשון העונה בליגת העל שהתקיים ביום שישי, מכבי נתניה והפועל ירושלים נפרדו ב-1:1 דרמטי מאין כמותו, כאשר שני השערים נכבשו בתוספת הזמן. יוסי אבוקסיס סיכם את המשחק מהצד של היהלומים, שספגו שוויון דרמטי בפנדל מאוחר.

אבוקסיס אמר לאחר המשחק: “ציפיתי ליותר, ציפיתי לניצחון, הייתה לנו כמות מצבים אדירה בחצי הראשון. בחצי השני החמצנו פנדל, שהחלטתי שטבארש בועט, חוסר מזל. עלינו ליתרון ובדקה ה-90 ומשהו פאול ברחבה”.

כמה אתה מאוכזב מווילסון?

“לא מאוכזב, נחבק אותו וננסה לתקן”.

כמה אתם מתקשים?

“יש לנו פציעות של שחקני ההתקפה המובילים שלנו, זה הגיוני שיש ירידה בכיבוש השערים. עשינו מהלכי כדורגל יוצאים מן הכלל בחצי הראשון”.

אוהדים קוראים לך להתפטר.

“לא רוצה להתייחס, זכותו של כל אוהד להגיד מה שהוא רוצה”.

גם עומר ניראון דיבר: “זה סופר מאכזב, עשינו משחק מצוין. הגענו להמון מצבים. המצבים שלהם זה טעויות שלנו. ניקח את הדברים הטובים”.

תסכם מהעמדה שלך את המשחק.

“הרגשתי טוב. משחק טוב קבוצתית ואישית. גאה בחברים שלי, זה מאכזב”.

איך התמודדת עם זה ששבוע שעבר לא עלית בהרכב?

“באהבה. מה שהמועדון צריך, הקהל שולח לי הודעות חיזוק”.