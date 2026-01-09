יום שישי, 09.01.2026 שעה 17:51
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1797-189621ולנסיה3
65%1701-175320ברצלונה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1784-183721פנאתינייקוס6
62%1764-182021ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
48%1743-173321וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
35%1682-158620באיירן מינכן15
35%1843-180420פאריס16
30%1712-160920אנדולו אפס17
30%1844-175920באסקוניה18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

רגעים של בהלה: ברק פגע במטוס של מכבי ת"א

לפני הנחיתה בארץ, שחקני הצהובים והשוהים במטוס עברו דרמה של ממש באוויר. הטייס מיהר להרגיע, וכדי להפיג את המתח האוהדים שרו ועודדו את עודד קטש

|
שחקני מכבי אחרי הטיסה (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי אחרי הטיסה (ראובן שוורץ)

רגעים לא שגרתיים עברו על שחקני ואוהדי מכבי תל אביב בטיסת אל על חזרה ממדריד לישראל, אחרי מסע המשחקים המאכזב ביורוליג וההפסדים לברצלונה ולריאל מדריד.

על פי עדויות של נוסעים שהיו על המטוס, כ-20 דקות לפני הנחיתה בישראל, כאשר המטוס היה מעל הים, נרשמה דרמה של ממש באוויר. ברק חזק פגע במטוס, כאשר ההבזקים נראו בבירור גם מתוך תא הנוסעים. המקרה לווה ברעש עז, שתואר כ"בום" חזק, וגרמה לבהלה בקרב חלק מהנוסעים, אם כי הטייס נהג באחריות ומיהר להרגיע את הנוכחים: ”המטוס יודע להתמודד דברים כאלה”.

האווירה במטוס הפכה למתוחה, אך דווקא אז נרשמה תגובה מפתיעה מצד אוהדי מכבי תל אביב שהיו על הטיסה. על פי אותם עדים, האוהדים החלו לשיר ולעודד בקול רם, כשבין היתר קראו קריאות עידוד למאמן עודד קטש, בניסיון להפיג את המתח ולהרגיע את הנוסעים.

אורן סהר על הברק שפגע במטוס
שחקני מכבי אחרי הטיסה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי אחרי הטיסה (ראובן שוורץ)
תמיר בלאט (ראובן שוורץ)תמיר בלאט (ראובן שוורץ)

אורן סהר, שחקנה הצעיר של מכבי תל אביב, אמר ל-ONE: "פגע בנו ברק, המטוס התחיל לרעוד, היה אור, כולם היו בלחץ. נבהלתי, עכשיו אני רגוע, הגענו בשלום והכל טוב".

שחקני מכבי תל אביב אחרי הטיסה המלחיצה (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב אחרי הטיסה המלחיצה (ראובן שוורץ)
שחקני מכבי תל אביב לאחר שהגיעו לנתב"ג (ראובן שוורץ)שחקני מכבי תל אביב לאחר שהגיעו לנתב"ג (ראובן שוורץ)

האירוע החריג הזה הצטרף למסע לא פשוט שעובר על הצהובים, אחרי שני הפסדים רצופים בספרד ושלושה בסך הכל במסגרת היורוליג, והוסיף עוד פרק דרמטי לימים המורכבים של הקבוצה. הפעם, לא על הפרקט אלא דווקא בגובה אלפי מטרים מעל הים, לפני החזרה הביתה.

