רגעים של בהלה: ברק פגע במטוס של מכבי ת"א

רגעים לא שגרתיים עברו על שחקני ואוהדי מכבי תל אביב בטיסת אל על חזרה ממדריד לישראל, אחרי מסע המשחקים המאכזב ביורוליג וההפסדים לברצלונה ולריאל מדריד.

על פי עדויות של נוסעים שהיו על המטוס, כ-20 דקות לפני הנחיתה בישראל, כאשר המטוס היה מעל הים, נרשמה דרמה של ממש באוויר. ברק חזק פגע במטוס, כאשר ההבזקים נראו בבירור גם מתוך תא הנוסעים. המקרה לווה ברעש עז, שתואר כ"בום" חזק, וגרמה לבהלה בקרב חלק מהנוסעים, אם כי הטייס נהג באחריות ומיהר להרגיע את הנוכחים: ”המטוס יודע להתמודד דברים כאלה”.

האווירה במטוס הפכה למתוחה, אך דווקא אז נרשמה תגובה מפתיעה מצד אוהדי מכבי תל אביב שהיו על הטיסה. על פי אותם עדים, האוהדים החלו לשיר ולעודד בקול רם, כשבין היתר קראו קריאות עידוד למאמן עודד קטש, בניסיון להפיג את המתח ולהרגיע את הנוסעים.

אורן סהר, שחקנה הצעיר של מכבי תל אביב, אמר ל-ONE: "פגע בנו ברק, המטוס התחיל לרעוד, היה אור, כולם היו בלחץ. נבהלתי, עכשיו אני רגוע, הגענו בשלום והכל טוב".

האירוע החריג הזה הצטרף למסע לא פשוט שעובר על הצהובים, אחרי שני הפסדים רצופים בספרד ושלושה בסך הכל במסגרת היורוליג, והוסיף עוד פרק דרמטי לימים המורכבים של הקבוצה. הפעם, לא על הפרקט אלא דווקא בגובה אלפי מטרים מעל הים, לפני החזרה הביתה.