תגמול ואיתות: ברצלונה החליפה מספר לברדג'י

ברצלונה עשתה צעד נוסף בדרך לחזרה לכלל ה-1:1, ורוני ברדג'י הפך רשמית לשחקן סגל בקבוצה הראשונה. המועדון הודיע היום כי השבדי נרשם בלה ליגה כשחקן מן המניין וילבש מעתה את החולצה מספר 19, לאחר שעד כה היה רשום כשחקן של קבוצת המילואים עם המספר 28, בעקבות מגבלות הפייר פליי הפיננסי.

הרישום המחודש של ברדג'י מהווה אינדיקציה להתקדמות כלכלית של ברצלונה, שמנסה כבר תקופה ארוכה לשוב למצב שבו היא יכולה לפעול תחת כלל ה-1:1, כלומר להוציא סכום זהה להכנסותיה. כבר בינואר 2025 נדמה היה שהמועדון הצליח בכך, לאחר שהנשיא ז'ואן לאפורטה הכריז על מכירת 5.5 אחוז ממושבי ה-VIP באצטדיון קאמפ נואו החדש, כ-475 מושבים מתוך כ-9,600, בעסקה שהוערכה בכ-100 מיליון אירו לתקופה של 30 שנה.

אלא שבשלב מאוחר יותר נתקלה ברצלונה בקושי, כאשר חברת הביקורת Crowe Global סירבה להכיר בעסקה כהכנסה בפועל, בין היתר משום שהקבוצה טרם חזרה לשחק בקאמפ נואו. כתוצאה מכך, אף שהמועדון כבר קיבל חלק מהתשלום, הוא נאלץ להסיר אותו מהדו"ח הפיננסי שהוגש לליגה במרץ, ולא הצליח לחזור לכלל 1:1. ההכרזה על רישומו של ברדג'י נועדה, בין היתר, להציג התקדמות בתהליך ההתאוששות הכלכלית, שלדברי לאפורטה מתקדם בכיוון הנכון.

רוני ברדג'י (IMAGO)

במקביל, מדובר גם בפרס מקצועי לשחקן עצמו. ברדג'י, שחקן שבדי ממוצא סורי שנולד בכוויית, לא זכה לדקות משחק רבות בשל נוכחותו של לאמין ימאל באגף ימין, אך בכל הזדמנות שקיבל הצליח להרשים ולהעלות את ערכו. הוא בלט במיוחד בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיק בילבאו, והופעתו שם חיזקה עוד יותר את מעמדו בסגל.

גם בסעודיה, שם הוא מוכר מאוד, שמו ממשיך לצבור הערכה. תג המחיר של 2.5 מיליון אירו ששילמה ברצלונה עבורו נראה כבר כעת כעסקה משתלמת במיוחד, והמהלך כולו נחשב לפגיעה מדויקת של המנהל המקצועי דקו.

כחלק מהמהלך, הצליחה ברצלונה לפנות מקום במסת השכר של הקבוצה הראשונה, לא רק כדי לרשום את ברדג'י, אלא גם כדי לעמוד בהתחייבות לרישומו של ז'ואאו קאנסלו כחיזוק של חלון החורף. החל מהגמר הקרוב של הסופר קאפ, יופיע ברדג'י עם המספר 19, מספר שכבר לבש במהלך משחקי ההכנה בקיץ האחרון.

למספר 19 יש משמעות סמלית במועדון. השחקן האחרון שלבש אותו היה לאמין ימאל, שעבר למספר 10 לאחר שאנסו פאטי, כיום במונאקו, עזב את המספר שבעבר היה שייך לליאו מסי. מאז הנהגת המספור האישי בלה ליגה, לבשו את המספר 19 שחקנים רבים ומוכרים, וכעת ברדג'י הוא ה-20 במספר.

הראשון היה לואיס קאררס בעונת 1995/96, ואחריו שמות בולטים כמו חואן אנטוניו פיצי, פטריק קלייברט, ליאו מסי, מקסוול, מרטין מונטויה, סנדרו רמירס, לוקה דין, סרחיו אגוארו, פראן טורס ולאמין ימאל. כך, בתוך מהלך אחד, ברצלונה גם מחזקת את שורות הקבוצה הראשונה, גם מתגמלת שחקן צעיר על עבודה והתמדה, וגם מאותתת לליגה ולשוק על התקדמות ממשית במצבה הכלכלי.