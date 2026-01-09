יום שישי, 09.01.2026 שעה 22:21
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

פרדיננד: שוויניסיוס יתמקד בלשחק וישכח מהשאר

כוכב העבר הפציר בפני הברזילאי שעובר תקופה חלשה ביכולת ובשערים: "אז מה אם סימאונה אמר שפלורנטינו יעיף אותו? שיגיב עם שערים". וגם: הרצף השלילי

ויניסיוס (IMAGO)
ויניסיוס (IMAGO)

ויניסיוס ג'וניור לא משאיר אף אחד אדיש. המשחק שלו מול אתלטיקו מדריד שוב היה אפור בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי. פעם נוספת הוא הפך לכותרת בגלל פרובוקציה של דייגו סימאונה יותר מאשר בזכות הכדורגל שלו. הברזילאי נמצא בתקופה חלשה שממנה הוא לא מצליח לצאת, אך ממשיך להיות במרכז הבמה בשל המחלוקות הקבועות סביבו.

"ויניסיוס הוא שחקן פנטסטי, אבל הוא חייב להתמקד בלשחק ולשכוח מכל השאר", אמר ריו פרדיננד,  שחקן מנצ’סטר יונייטד ונבחרת אנגליה לשעבר וכיום פרשן טלוויזיה. "אז מה אם סימאונה אמר לו שפלורנטינו יעיף אותו? שיגיב עם 0:1, 0:2 ו-0:3 ולילה טוב", הוסיף, כשהוא מייעץ לשחקן. זה בדיוק מה שבמדריד מנסים להשיג מאז שהפכו אותו לכוכב.

מגנט למחלוקות

נכון שהברזילאי הוא מגנט למרכז המחלוקת. הוא פיתיון לביקורת, דרך שחוקה לתקוף אותו שכבר מתחילה לשעמם. ובאתלטיקו מאשימים אותו שהוא זה שהתחיל את הדו שיח עם סימאונה, כשאמר לו "עכשיו ישרקו לך פנדל, תהיה רגוע", בעקבות נגיעת יד אפשרית של רודיגר ברחבה.

ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)

המציאות המקצועית גם היא פועלת נגדו בשל היכולת שהוא מציג. הוא לא מצליח לצאת מהתקופה החלשה שבה הוא תקוע. הוא מופיע במינונים קטנים. הוא איבד את היציבות שהפכה אותו למסוכן מול הגנות היריבה. בחצי הגמר מול האדומים לבנים הוא נראה מאיים בפתיחה, אך סיים כשהוא מתפוגג בניסיון שלא מצליח, והוסיף עוד הופעה מאכזבת.

15 משחקים בלי שער

הוא רשם עוד משחק בלי לכבוש, וכעת מדובר ב-15, 1,286 דקות ללא שער, מספר שלא עובר בקלות אצל שחקן התקפה של ריאל מדריד. מול אתלטיקו לא הייתה לו השפעה התקפית. ב-15 המשחקים הללו התרומה העיקרית שלו הסתכמה ב-3 בישולים, 2 לאמבפה, מול אולימפיאקוס ו-ולנסיה, ואחד לרודריגו, מול אלאבס. מעט מאוד עבור שחקן שמצופה ממנו לעשות את ההבדל.

למרות התרומה המועטה או הלא קיימת, צ'אבי אלונסולא מעז להשאיר אותו על הספסל. רודריגו עבר משבר דומה והפך למחליף עד שחזר לעצמו. ויניסיוס נמצא ברגע מורכב, והירידה ביכולת שלו קשורה למחלוקות עם ריאל מדריד סביב חידוש החוזה, שמשאירות את עתידו באוויר. “או שייסגר הסכם, או שפלורנטינו יעביר אותו בקיץ כדי לתת צדק לדבריו של סימאונה”, עקצו בתקשורת הספרדית.

