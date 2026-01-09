סתיו טוריאל צפוי לחזור לסגל נגד הפועל חיפה

אחרי הניצחון החשוב על מ.ס אשדוד, בהפועל תל אביב נערכים לקראת שבועיים חשובים במיוחד. לפני שיפגשו את מכבי תל אביב בדרבי הגדול בשמינית הגמר, הקבוצה של אליניב ברדה תרצה סוף סוף לחבר מומנטום ולשפר את מאזן החוץ, כשתתארח מחר (שבת, 17:30) אצל הפועל חיפה באצטדיון סמי עופר.

בשורות הפועל ת”א כמות חיסורים גדולה מאוד, כשלשחקנים הפצועים הצטרפו 3 מורחקים - שיקו אלבס, אנדריאן קרייב ועומרי אלטמן. "כמות החיסורים אצלנו היא מטורפת, אבל כל אחד שיעלה ייתן את הכל בשביל הקבוצה", אמרו במועדון.

הבשורה המעודדת מגיעה מכיוונו של סתיו טוריאל, כוכב הקבוצה שנעדר בתקופה האחרונה בגלל פציעה בקרסול. טוריאל ערך אימון מלא והוא צפוי לחזור לסגל ולקבל מחר דקות על פי התפתחות המשחק, כשהציפייה שיוכל לפתוח בדרבי. מגן הרכש הטרי, מרקוס קוקו, ערך הבוקר אימון בכורה.

בגזרת הקהל, נכון לעכשיו הבטיחו את מקומם בסמי עופר כ-4,500 אוהדי הפועל ת”א. ומה לגבי המארחת? עד כה, כ-2,500 אוהדי הצפוניים שריינו את מקומם באצטדיון החיפאי שיארח את ההתמודדות.