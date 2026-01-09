יום שישי, 09.01.2026 שעה 12:23
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

לאזטיץ' צפוי להמשיך עם אותו הרכב נגד בני סכנין

מכבי ת"א מתכוננת למשחק מחר (15:00) בבלומפילד מול הקבוצה מהמגזר, כשהמאמן תרגל את אותם ה-11 שפתחו נגד הפועל י-ם. במועדון מקווים כי קהל רב יגיע

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב תארח מחר (שבת, 15:00) את בני סכנין באצטדיון בלומפילד. המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, צפוי להמשיך עם אותו ההרכב שפתח בניצחון 1:3 על הפועל ירושלים ביום שבת שעבר, לאחר שגם באימון המסכם תורגלו אותם 11 שחקנים. לא אירוע שקורה יותר מדי בעידן הסרבי.

חוליית ההגנה תכלול שוב את אופק מליקה, טייריס אסאנטה, רז שלמה, איתי בן חמו ורוי רביבו. במרכז המגרש יפתחו איסוף סיסוקו, עידו שחר וקרווין אנדרדה, שיזכה לקרדיט מהצוות המקצועי לפתוח בהרכב זה משחק שני ברציפות, לראשונה העונה. בחלק הקדמי ימשיכו הליו וארלה, אושר דוידה ואלעד מדמון, שהציג יכולת טובה במחזור הקודם עם שער ובישול מול ירושלים.

במכבי תל אביב מקווים ששעת המשחק הנוחה והתחזית למזג אוויר נוח יסייעו למשוך קהל רב לבלומפילד, שיתמוך בקבוצה במטרה להשיג ניצחון ליגה שני ברציפות וכל זאת לקראת הדרבי בגביע המדינה שייערך ביום רביעי הקרוב.

