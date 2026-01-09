טורניר פוקר שהכנסותיו ילכו לאלמנות ויתומי צה"ל

במציאות הישראלית שלאחר אירועי השבעה באוקטובר, חוסן לאומי וערבות הדדית אינם רק ערכים, אלא משימה לאומית. על רקע זה יתקיים ב־22 במרץ 2026 בתל אביב אירוע ‘Unbroken’, טורניר פוקר ייחודי שכל הכנסותיו מוקדשות במלואן לארגון אלמנות ויתומי צה"ל.

‘Unbroken’, שייערך זו השנה השלישית, נולד מתוך חיבור לא שגרתי בין עולם הפוקר, פילנתרופיה וקהילה. המשחק משמש שם כלי לחיבור אנושי, ערב אחד שבו אנשים מרקעים שונים מתכנסים סביב מטרה משותפת: חיזוק המשפחות שאיבדו את היקר להן מכל.

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל הוא הגוף היציג והבלעדי הפועל מאז 1991 למען אלפי אלמנות, אלמנים, יתומות ויתומים של חללי צה"ל וכוחות הביטחון. הארגון מלווה כיום כ־18,000 משפחות מכלל המגזרים בישראל, ומעניק להן ליווי רגשי, חינוכי וכלכלי לאורך זמן, מתוך תפיסה הרואה בחוסנה של החברה הישראלית אחריות מתמשכת ולא רק מענה בשעת משבר.

האירוע מופק על ידי עמותת שלם, גוף פילנתרופי צ’כי–ישראלי הפועל במגוון יוזמות לחיזוק החוסן הלאומי של מדינת ישראל. עמותת שלם מממנת במלואה את כל עלויות ההפקה של האירוע, כך שכל שקל מדמי ההשתתפות, התרומות והחסויות מועבר ישירות לארגון אלמנות ויתומי צה”ל, ללא קיזוזים וללא הוצאות תפעול.

‘Unbroken’ מצטרף לשורת אירועי צדקה קודמים שהובילה עמותת שלם. במרץ 2024, יזמה העמותה אירוע מכירת אמנות בפראג לטובת אלמנות ויתומי צה"ל. בדצמבר 2024 נערך טורניר “Shalem for Israel” כחלק מסבב אליפות העולם בפוקר (WSOP Paradise) באיי בהאמה.

במאי 2025 התקיים בישראל אירוע ‘Poker for the IDFWO’. יחד גויסו באירועים אלה למעלה ממיליון שקלים לטובת ארגון אלמנות ויתומי צה"ל. השנה צפוי לקחת חלק גם מייקל “The Grinder” מזרחי, אלוף העולם המכהן בפוקר, כחלק מערב שמחבר בין קהילה מקומית לסולידריות בינלאומית עם החברה הישראלית.

מעבר לגיוס הכספים, ‘Unbroken’ מבקש להעביר מסר ברור: חוסנה של ישראל נמדד לא רק בכוחה הביטחוני, אלא גם ביכולתה לעמוד, לאורך זמן, לצד מי שנושאים במחיר הכבד ביותר.