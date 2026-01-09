יום שישי, 09.01.2026 שעה 12:25
כדורגל ישראלי

קאנגווה יחזור להרכב, דריכות בב"ש לקראת חיפה

הדרומיים מתכוננים לירוקים מחר ב-20:00: "צריכים לבוא בגישה נכונה כמו לפני סכנין". הזמבי ישוב לקישור לצד ונטורה ופרץ, וגם: ההתלבטות של קוז'וק

|
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה (רדאד ג'בארה)

אחרי שרשמה ניצחון גדול 0:5 באצטדיון דוחא על בני סכנין, הפועל באר שבע רוצה להמשיך מחר (שבת, 20:00) את המומנטום במשחק בית קשה נגד מכבי חיפה באצטדיון טרנר.

"מכבי חיפה זאת מכבי חיפה ואנחנו נותנים לה את כל הכבוד שיש. אם היא תנצח היא יכולה לחזור למאבק אליפות, ככה שהמטרה שלנו כפולה. משחק נגד מכבי חיפה הוא תמיד קשה, לכן כולנו צריכים לבוא בגישה נכונה כמו נגד סכנין". 

מאמן באר שבע, רן קוז'וק, יערוך הבוקר את האימון המסכם ויצטרך לקבל החלטה סופית אם לפתוח עם זאהי אחמד או אמיר גאנח. פרט לכך, ההרכב די סגור כשקינגס קנגוואה יחזור לשחק בקישור לצד לוקאס ונטורה ואליאל פרץ.

חמודי כנעאן, שכבש שער בכורה נהדר נגד בני סכנין וקיבל מחמאות על ההתקדמות שלו, צפוי לקבל דקות משמעותיות מהספסל. רועי לוי שהחמיץ את המשחק נגד סכנין בגלל פציעה, בספק גדול גם למחר וכנראה שלא יהיה בסגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */