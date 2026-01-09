יום שישי, 09.01.2026 שעה 12:24
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

יחזור להרכב? פלקושצ'נקו תורגל ב-11 לירושלים

הקשר, שמעמדו פחת, צפוי לפתוח במשחק החשוב היום ב-14:00. שדה יוסט לקישור, קוליקוב יעבור מבחן כשירות. חלוץ קבוצת הנוער יפתח, וגם: השוער השלישי

|
מקסים פלקושצ׳נקו חוגג (חגי מיכאלי)
מקסים פלקושצ׳נקו חוגג (חגי מיכאלי)

דריכות גבוהה במכבי נתניה לקראת המשחק הביתי היום (שישי, 14:00) מול הפועל ירושלים. אם לא די בהבנה כמה הקבוצה זקוקה לניצחון, הגיעה גם הנוכחות של האוהדים באימון המסכם, שהבהירו חד משמעית לשחקנים שאינם מוכנים לקבל תוצאות כמו זו שהייתה בטבריה ביום שבת.

אל רשימת הנעדרים של המאמן יוסי אבוקסיס, שיחסר את עזיז אוואטרה המוצהב ושחקני ההתקפה המשמעותיים עוז בילו ומתאוס דאבו, הצטרף גם השוער תומר צרפתי, שפתח במשחק האחרון וסובל ממתיחה ברגלו. בכל אופן, עומר ניראון יחזור היום לשער. שוער קבוצת הנוער בעונה שעברה, דניאל כהן, ייכלל בסגל.

אבוקסיס מתכנן לא מעט שינויים: מלבד חזרתו של ניראון לשער, גם דניס קוליקוב אמור לחזור מפציעה ישירות למרכז ההגנה, כאשר יעבור מבחן כשירות. הריברטו טבארש החלים גם הוא מפציעה וייפתח בצד ימין, כאשר עמית כהן ישחק במרכז ההגנה.

יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

יובל שדה יוסט לקישור האחורי, כאשר ההפתעה באימון המסכם הגיעה ממקסים פלקושצ'נקו, שמעמדו פחת לאחרונה ותורגל ב-11, במקומו של ג'וניור דיומנדה, כשניכר שאבוקסיס מתלבט בין השניים. מאור לוי, יפתח גם הוא.

בהיעדרם של בילו ודאבו, אבוקסיס הפתיע כשתירגל את שחקן ההתקפה של קבוצת הנוער, דניאל אטלן, בחוד ההתקפה לצידו של ווילסון האריס, כאשר זוהי עוד עדות לכך שלוקאס פראייזו, לא זוכה ליותר מדי אמון.

הרכב משוער: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, עמית כהן, דניס קוליקוב (איתי בן שבת), רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו (ג'וניור דיומנדה), מאור לוי, דניאל אטלן ו-וילסון האריס

