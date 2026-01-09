ילדי 'MAKE A WISH' יתארחו במחזור הקרוב

מנהלת הליגות לכדורגל הודיעה היום (שישי), כי במסגרת פעילות "יחד למען הקהילה" נרתמות הקבוצות בשיתוף עם עמותת ‘make a wish’ לפעילות רוחבית במשחקי המחזור ה-18 של ליגת העל.

עמותת ‘Make-A-Wish Israel’ הנה חלק מארגון בינלאומי שנוסד בארה"ב בשנת 1980, שמטרתו היא הגשמת משאלות לבם של ילדים בין הגילאים 3-18 המתמודדים עם מחלה מסכנת חיים. במהלך שלושת העשורים האחרונים הוגשמו בישראל אלפי משאלות אשר היוו חוויה המעניקה תקווה, כוח ושמחה לילדים ומשפחותיהם, ומציאת רגעים של אור בתוך תקופות מאתגרות במיוחד.

במסגרת הפעילות, יעלו שחקני הקבוצות לכר הדשא ויניפו כרזה ועליה המשפט: “מגשימים משאלות והופכים את הבלתי אפשרי – לאפשרי!”. כמו כן, בשלושה ממשחקי המחזור יתארחו ילדי העמותה: מכבי תל אביב – בני סכנין, בית"ר ירושלים – מכבי בני ריינה והפועל באר שבע – מכבי חיפה.

הקהל של מכבי תל אביב (ראובן שוורץ)

בנוסף, במסגרת הפעילות הגשימה מנהלת הליגות את משאלתו של עידו חדד, חניך העמותה ואוהד בית"ר ירושלים, שהגיע השבוע לאימון קבוצתו האהובה. עידו התארח בבית וגן, פגש את שחקני הקבוצה וביניהם ירדן שועה, אותו הוא מעריץ במיוחד.

במועדון מהבירה אף אירחו את חדד לאחר אימון הבוקר לארוחת צהריים. את היום סיכם עידו: "מרגש לפגוש את כל השחקנים, אני מקווה שהם ינצחו בשבת כשאגיע לטדי". הגשמת המשאלה של עידו צולמה וכתבה מיוחדת תעלה במהלך סוף השבוע במדיות של מנהלת הליגות.

קהל אוהדי בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

ארז כלפון, יו"ר מנהלת הליגות: "אם יש ענף שמוכיח פעם אחר פעם עד כמה הבלתי אפשרי יכול בסוף להתאפשר, הוא ענף הכדורגל. ענף בו לכולם ישנה הזדמנות שווה, ענף שמצליח לספק כל כך הרבה אושר וריגוש לציבור רחב כל כך. אני שמח ששוב אנו רותמים את הכוח של הכדורגל לפעילות למען הקהילה ומרוצה מהפידבק החיובי שמגיע הן מהעמותות והן מהקבוצות".

דניס בר אהרון, מייסדת ומנכ”לית עמותת ‘Make-A-Wish’ ישראל: “כעומדת בראש עמותת ‘Make-A-Wish’ ישראל זה שלושה עשורים, אני נרגשת ומלאת הערכה על המהלך המיוחד של מנהלת הליגות. כמו בכדורגל, גם אצל ילדי המשאלות שלנו אנחנו מאמינים שהבלתי אפשרי הוא אפשרי, וביחד אנחנו מצליחים להגשים את החלום הגדול ביותר של כל ילד, ולהעניק לו כוח, שמחה ותקווה. השותפות הזו מחממת את הלב ותסייע לנו להמשיך ולהגשים עוד משאלות, עוד חלומות, ועוד רגעים של אור".