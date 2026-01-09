יום שישי, 09.01.2026 שעה 15:15
ליגה לאומית 25-26
3820-4117מכבי פ"ת1
3216-2717מכבי הרצליה2
2820-2117הפועל כפ"ס3
2721-2617מ.ס כפר קאסם4
2618-2417הפועל ראשל"צ5
2521-2417הפועל ר"ג6
2427-2617הפועל כפר שלם7
2323-2517מ.ס קריית ים8
2327-2417עירוני מודיעין9
2120-2017הפועל עכו10
2124-1717הפועל רעננה11
1826-1817בני יהודה12
1729-1617הפועל עפולה13
1522-1917הפועל חדרה14
1536-2717מכבי יפו15
1425-2017הפועל נוף הגליל16

דקה 16: בני יהודה - הפועל כפ"ס 0:0

ליגה לאומית, מחזור 18: גשום וסוער בשכונת התקווה. הרוח עם הירוקים, שהגיעו למספר מצבים. עוד כעת: נוף הגליל - הרצליה 0:0, יפו - כפר קאסם 0:1

|
מאור קנדיל (חגי מיכאלי)
מאור קנדיל (חגי מיכאלי)

עוד יום שישי הגיע, וזה אומר עוד מפגשים מרתקים בליגה הלאומית. המחזור ה-18 של הליגה השנייה בטיבה בישראל משוחק בשעה זו, כשבמוקד, בני יהודה מארחת את הפועל כפר סבא. בנוסף, מכבי הרצליה יוצאת למשחק חוץ אצל נועלת הטבלה, הפועל נוף הגליל, מכבי יפו פוגשת את מ.ס כפר קאסם, הפועל רעננה מארחת את הפועל ראשון לציון ועירוני מודיעין מתמודדת מול מ.ס קריית ים.

בני יהודה – הפועל כפר סבא 0:0

הקבוצה משכונת התקווה לא נמצאת איפה שהיא רצתה להיות בטבלה. הכתומים פיללו על עלייה מיוחלת לליגת העל, אך כעת הם יותר מתרכזים בלא לרדת לליגה א’. אף על פי כן, הם מגיעים למשחק היום במומנטום חיובי, אחרי שני ניצחונות רצופים כולל 0:3 גדול על הפועל כפר שלם בחוץ במחזור האחרון. מנגד, הירוקים נמצאים בחלק העליון של הטבלה וחולמים לעלות ליגה. האורחת רוצה להתאושש מהתבוסה למכבי פתח תקווה לפני שבוע ולחזור הביתה עם 3 נקודות.

הפועל נוף הגליל – מכבי הרצליה 0:0

החבורה של אלעד בראון ממשיכה בעונה החלומית שלה, כשיש לה כבר מטרה ברורה והיא עלייה היסטורית לליגת העל. הרצליה מגיעה אחרי הפסד להפועל רעננה בבית ויודעת שניצחון היום משמעותו עוד דחיפה לעבר המטרה. מנגד, המארחת נועלת את טבלת הלאומית על אף שהיא סופרת כבר ארבעה משחקים ברצף ללא הפסד. 3 נקודות מפתיעות היום יהיו קריטיות במאבק ההישארות.

מכבי יפו – מ.ס כפר קאסם 0:1

החבורה של איציק ברוך מסובכת במעמקי הטבלה וחייבת ניצחון בשביל לנסות ולצאת משם. המארחת מגיעה אחרי הפסד להפועל רמת גן במחזור הקודם ורוצה לחזור כאמור למסלול הניצחונות. בצד השני, טאלב טוואטחה וחניכיו עדיין במאבק לעליית ליגה היסטורית, כשניצחון היום בוודאי ייתן להם דחיפה חיובית בדרך למטרה האפשרית.

דקה 9, שער! מכבי יפו עלתה ל-0:1: טעות גדולה של השוער, שהחליק ושלח את הכדור למתן בית יעקב, שעט על המציאה ושחרר בעיטה נהדרת לרשת.

הפועל רעננה – הפועל ראשון לציון 0:0

הקבוצה מעיר היין עדיין לא מוותרת על החלום להעפיל לליגת העל, על אף ששלושה משחקים רצופים ללא ניצחון עצרו אותה מעט, אך 3 נקודות היום יוכלו להוציא את הכתומים לדרך חדשה. מולם ניצבת המארחת, שניצחון ביתי יעזור לה לברוח עוד מהתחתית הצמודה, ואף להרים אותה לחלק העליון של הטבלה.

עירוני מודיעין – מ.ס קריית ים 0:0

בעוד משחק מסקרן, אנחנו מקבלים שתי קבוצות שצמודות במרכז הטבלה, כשהן מגיעות למחזור עם מספר זהה של נקודות. המארחת באה אחרי ניצחון 0:1 נגד הפועל חדרה, כשהאורחת עשתה תיקו 2:2 עם הפועל נוף הגליל ביום שני האחרון.

