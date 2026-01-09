מכבי חיפה נמצאת בכושר נהדר, כשהיא רשמה שישה ניצחונות בשבעת משחקיה האחרונים בכל המסגרות. מחר (שבת, 20:00), היא תפגוש משוכה במסגרת המחזור ה-18 בליגת העל בדמות המוליכה הפועל באר שבע. מאמן הירוקים, ברק בכר, מדבר בשעה זו במסיבת עיתונאים שהועברה כאן באתר ONE.

עם כל הכבוד לכל הניצחונות האחרונים, משחק מול הפועל באר שבע זו אופרה אחרת.

”זה משחק גדול נגד קבוצה טובה. לפני בית”ר אמרתי שהיא הכי איכותית בליגה, ובאר שבע הכי טובה בליגה. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שעשינו ולהמשיך אפילו יותר טוב. חשוב שנמשיך את הדרך שלנו ושנעלה את הרמה כי זה בקצב גבוה ורמה אחרת”.

אתה מרוצה מההופעה מול הפועל חיפה?

“יש דברים שכן ויש דברים שלא. אני יודע שהיו ביקורות על החצי השני, אבל כשאתה משחק נגד קבוצה שבאה להסתגר אז זה קצת יותר קשה. אבל ניצחנו ואנחנו לא מתנצלים אחרי ניצחון בדרבי”.

בכר: "מאמין שיגיעו שחקנים שישדרגו אותנו"

עבדולאי סק ועלי מוחמד שוב יחסרו. עד כמה החיסרון שלהם במשחק מהסוג הזה משמעותי עבורך?

”כולם יודעים כמה הם חשובים, אבל מה שמאפיין את הקבוצה בתקופה האחרונה זה שכל אחד ממלא את התפקיד של האחר, אחד מחפה על השני, השחקנים משחקים ביחד וזו לא קלישאה”.

דולב חזיזה יהיה כשיר?

”הוא עשה בדיקת MRI שבה הכל היה תקין. אם הוא לא יהיה מאה אחוז, מישהו אחר ישחק במקומו”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

נבות רטנר האריך חוזה. הוא ישתלב בקרוב בקבוצה הבוגרת?

“אני מאוד אוהב את התהליך שיש במועדון והשנה יש הזדמנות לשלב צעירים בגלל הסיטואציה של הקבוצה וגם כי השחקנים טובים ונבות הוא אחד מהם. אני שמח שהוא האריך חוזה ועכשיו אפשר להשתמש בו לקבוצה הבוגרת. אנחנו רואים אותו משתלב בשנים הבאות כשחקן משמעותי”.

חוליית ההגנה נחשבת להצלחה העונה עם עבדולאי סק, שון גולדברג וליסאב עיסת.

”יש לנו בלמים טובים, גם פדראו שאני מקווה שיחזור ואלעד אמיר שיש לו פוטנציאל מאוד גדול. אבל חשוב לנו להמשיך, זה מראה על משהו שאנחנו סופגים הכי פחות בליגה, ביחד עם באר שבע, אבל ההגנה מתחילה מהחלוצים. יחד עם זאת, חשוב להמשיך לשחק התקפי. חזר הביטחון”.

מה המטרות שהצבת לעצמך לסוף העונה?

”כשאתה מקום רביעי וקרוב למקום שלישי ועוד נמצא בגביע, אז ברור שאתה רוצה לכוון הכי רחוק שיש אבל כרגע חשוב לי להמשיך לעבוד, לחבר את הקבוצה ואני חושב שבאמת יש לנו מבחן מאוד חשוב. אני לא מזלזל באף ניצחון אבל להמשיך ביכולת הזו בטרנר ייתן לנו דחיפה מאוד גדולה”.

נבות רטנר במעמד החתימה. יכול להשתלב בקבוצה הבוגרת (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

האוהדים מאוד מחכים לראות שחקני רכש מגיעים.

”זה כיף כשיש ציפייה ותמיד כיף להביא שחקנים שיתנו דחיפה. אני יכול להגיד שליאור רפאלוב והצוות שלו עובדים מסביב לשעון, אני גם מאוד מעורב בזה. יש כוונה להשקיע, זה שוק מאוד דינמי. אני מאמין שיגיעו שחקנים שישדרגו אותנו, אבל צריך לחכות עוד כמה ימים”.