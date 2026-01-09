"קאמבק? לאפורטה לא יבזבז כל כך הרבה כסף"

אין ספק שאחת העזיבות שהכי פגעו בברצלונה לאחרונה הייתה זו של איניגו מרטינס באוגוסט 2025. הבלם שתפס מקום קבוע ב-11 של הבלאוגרנה והוביל את קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק, החליט לעבור לאל נאסר הסעודית והשאיר את אוהדי הקטלונים עם לבבות שבורים.

מרטינס התראיין לתוכנית ספורט בספרד ודיבר על האפשרות לחזור לבארסה, כשבחר להתחיל קודם כל בהומור: “זה בלתי אפשרי שלאפורטה יבזבז כל כך הרבה כסף”. לאחר מכן ענה בכנות: “אני מאוד שמח כאן, אבל כמובן שאני מתגעגע. זו הייתה השנה המקצועית הכי טובה שלי”.

הבאסקי החמיא לשחקן הגנה ברצלונאי אחר שעשה התקדמות גדולה, כשמדובר בג’רארד מרטין: “אני באמת שמח בשבילו. הוא ניצל את ההזדמנות שלו ויש לו עונה פנטסטית. הוא אוהב ללמוד ולעולם לא מתלונן. אני שמח לראות בלמים צעירים מהאקדמיה ואני מקווה שהוא ימשיך לשחק היטב”.

ג'רארד מרטין ואיניגו מרטינס (IMAGO)

עוד איניגו התייחס למופע של ברצלונה בחצי גמר הסופר קופה, שם פליק וחניכיו הביסו 0:5 את האקסית הנוספת שלו – אתלטיקו בילבאו: “זה הפתיע אותי כי הזהות של בילבאו היא ללחוץ במשך 90 הדקות המלאות. הם החזיקו מעמד במשך 15 או 20 הדקות הראשונות, אבל אז הם קרסו ולא יכלו להגיב”.

כמו כן, על רקע החזרה הצפויה של ז’ואאו קאנסלו לקאמפ נואו, מרטינס שכבר הבהיר כמו הוא עצמו חש געגועים לצבעי האדום-כחול, בחר לפרגן: “ז’ואאו כבר הראה את הרמה שלו ומה הוא שווה כשהוא בא בפעם הראשונה לברצלונה, הוא הולך כדי לתרום לקבוצה”.