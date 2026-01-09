לניאדו יצטרך להתייצב לפוליגרף בתוך שבועיים

בהתאחדות לכדורגל ממשיכים לעבוד מאחורי הקלעים בדבר הטיות משחקים, מצד גורמים אלו ואחרים, כשבעונה שעברה, כזכור, ליגה א' צפון נסגרה לצמיתות, נוכח חשדות חמורים, מה שהביא לפירוק הפועל בועיינה, הפועל בני זלפה והורדת מ.ס צעירי כפר כנא לליגה ב'. בעניינה של הפועל מגדל העמק טרם ניתנה הכרעה וכך גם בעניינו של יו"ר מ.ס טירת הכרמל מן העבר, רוני לניאדו.

כתב אישום מצד התובע של ההתאחדות, עו"ד גלעד ברגמן, עומד כנגד רוני לניאדו, יו"ר מ.ס טירת הכרמל, עד לא מזמן. לניאדו הציג בפני בית הדין המשמעתי את גרסתו, בעוד הדיין, עו"ד ישראל שמעוני קובע כי לניאדו אשם תחת הסעיף "סירוב להתייצב לבדיקת פוליגרף". על כן, קבע בית הדין כי על לניאדו להתייצב לבדיקה בתוך 14 ימים (תוך תיאום עם גורמי החקירה של הנאשמת).

מעבר לכך, נקנס לניאדו בסכום של 1,000 שקלים בפועל. בנוסף, קיבל קנס כספי בגובה 3,000 שקלים על תנאי בכל הרשעה חוזרת בסירוב להתייצב לבדיקת פוליגרף. לאחר ביצוע הבדיקה והעברתה לגורמים הרלוונטיים בהתאחדות לכדורגל, יחליט התובע מה לעשות בעניינו של רוני לניאדו. למשוך התביעה או שמא להמשיכה עד הסוף, נוכח ראיות אלה ואחרות.