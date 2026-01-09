תומר חבז
09/01/2026 14:00
סדריק דון במאבק (שחר גרוס)
המחזור ה-18 בליגת העל נפתח היום (שישי, 14:00) במשחק שמתחיל את הסופ”ש באווירה מעט אחרת ממה שהתרגלנו, כאשר מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים באצטדיון מרים, כששתי הקבוצות מחפשות לחזור למסלול הניצחונות.
הקבוצה של יוסי אבוקסיס פתחה את העונה די טוב, אבל לאחרונה חוותה ירידה ביכולת ולהוציא את המשחק גביע, היא סופרת כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון (2:0 להפועל ב”ש, 1:1 עם מכבי ת”א, 2:0 להפועל פתח תקווה ו-4:0 לעירוני טבריה). כעת, נתניה נמצאת במקום השמיני ומקווה לצאת מהמשבר.
בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה שחווה מבחינתה עונה רעה עם שני ניצחונות בלבד ב-17 משחקים ו-11 נקודות בסך הכל עד כה, כשמסביב גם כמובן הרחשים לגבי ההתנהלות של זיו אריה וברקע המתיחות בין המאמן לסדריק דון. כעת, הפועל ירושלים רוצה ניצחון שיוציא אותה אולי לדרך חדשה.
בסיבוב הקודם הקבוצות נפגשו אי שם בסוף ספטמבר, כאשר אז איליי מדמון כבש ראשון להפועל י-ם, אך נתניה ביצעה קאמבק בדקות הסיום עם שער של מתאוס דאבו בדקה ה-88 והיא ניצחה 1:2. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה יצאה עם ידה על העליונה 10 פעמים לעומת ארבע בלבד של הקבוצה מהבירה, כשפעם אחת המשחק הסתיים ללא הכרעה.
מחצית ראשונה
-
'33
- מיד לאחר מכן, טעות גדולה של נדיר כמעט עלתה לו ביוקר. אטלן רץ חופשי אל הכדור, אך זמיר יצא היטב והצליח להוציא לו את הכדור מהרגל
-
'32
- סדריק דון ניסה להפתיע עם בעיטה שטוחה, אך זה היה חלש וניראון לא התקשה
-
'30
- אופק נדיר קיבל כרטיס צהוב
-
'23
- נתניה קרובה לשער הראשון. טבארש הפעם איים מסף הרחבה, זמיר שוב היה במקום והדף
-
'22
- קצב גדול באצטדיון מרים. האריס שלח רוחב ומצא את פלקושצ'נקו, אך הבעיטה שלו הוסטה על ידי נדיר לקרן
-
'18
- הזדמנות נוספת לנתניה. הגבהה מצד שמאל הגיעה להאריס שנגח החוצה
-
'17
- שוב הזדמנות לנתניה במתפרצת נהדרת. ג'אבר מצא את שדה, שהגיח מאחור ובעט בנגיעה, זמיר שוב היה במקום
-
'14
- הזדמנות ראשונה לנתניה. טבארש קיבל את הכדור ברחבה ומזווית טובה בעט אל עבר השער, זמיר סגר והדף. מיד לאחר מכן, הגבהה מצד ימין ננגחה על ידי אחד משחקני ההגנה של ירושלים, זמיר שוב היה במקום ומנע מהרשת לרעוד
-
'8
- הזדמנות ראשונה במשחק. הפועל י-ם יצאה למתפרצת, אוהד אלמגור קיבל כדור וניסה בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, ניראון היה במקום והדף לקרן
-
'3
- רותם קלר דרש קרן וקיבל כרטיס צהוב על דיבורים מיותרים
-
'1
- השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!