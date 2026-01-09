יום שישי, 09.01.2026 שעה 14:45
יום שישי, 09/01/2026, 14:00אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 18
הפועל ירושלים
דקה 45
0 0
שופט: אביעד שילוח
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש 12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 09/01/2026 14:00
סדריק דון במאבק (שחר גרוס)
סדריק דון במאבק (שחר גרוס)

המחזור ה-18 בליגת העל נפתח היום (שישי, 14:00) במשחק שמתחיל את הסופ”ש באווירה מעט אחרת ממה שהתרגלנו, כאשר מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים באצטדיון מרים, כששתי הקבוצות מחפשות לחזור למסלול הניצחונות.

הקבוצה של יוסי אבוקסיס פתחה את העונה די טוב, אבל לאחרונה חוותה ירידה ביכולת ולהוציא את המשחק גביע, היא סופרת כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון (2:0 להפועל ב”ש, 1:1 עם מכבי ת”א, 2:0 להפועל פתח תקווה ו-4:0 לעירוני טבריה). כעת, נתניה נמצאת במקום השמיני ומקווה לצאת מהמשבר.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה שחווה מבחינתה עונה רעה עם שני ניצחונות בלבד ב-17 משחקים ו-11 נקודות בסך הכל עד כה, כשמסביב גם כמובן הרחשים לגבי ההתנהלות של זיו אריה וברקע המתיחות בין המאמן לסדריק דון. כעת, הפועל ירושלים רוצה ניצחון שיוציא אותה אולי לדרך חדשה.

בסיבוב הקודם הקבוצות נפגשו אי שם בסוף ספטמבר, כאשר אז איליי מדמון כבש ראשון להפועל י-ם, אך נתניה ביצעה קאמבק בדקות הסיום עם שער של מתאוס דאבו בדקה ה-88 והיא ניצחה 1:2. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה יצאה עם ידה על העליונה 10 פעמים לעומת ארבע בלבד של הקבוצה מהבירה, כשפעם אחת המשחק הסתיים ללא הכרעה.

מחצית ראשונה
  • '33
  • החמצה
  • מיד לאחר מכן, טעות גדולה של נדיר כמעט עלתה לו ביוקר. אטלן רץ חופשי אל הכדור, אך זמיר יצא היטב והצליח להוציא לו את הכדור מהרגל
  • '32
  • החמצה
  • סדריק דון ניסה להפתיע עם בעיטה שטוחה, אך זה היה חלש וניראון לא התקשה
  • '30
  • כרטיס צהוב
  • אופק נדיר קיבל כרטיס צהוב
  • '23
  • החמצה
  • נתניה קרובה לשער הראשון. טבארש הפעם איים מסף הרחבה, זמיר שוב היה במקום והדף
  • '22
  • החמצה
  • קצב גדול באצטדיון מרים. האריס שלח רוחב ומצא את פלקושצ'נקו, אך הבעיטה שלו הוסטה על ידי נדיר לקרן
רותם קלר (שחר גרוס)
מאור לוי (שחר גרוס)
  • '18
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לנתניה. הגבהה מצד שמאל הגיעה להאריס שנגח החוצה
  • '17
  • החמצה
  • שוב הזדמנות לנתניה במתפרצת נהדרת. ג'אבר מצא את שדה, שהגיח מאחור ובעט בנגיעה, זמיר שוב היה במקום
  • '14
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לנתניה. טבארש קיבל את הכדור ברחבה ומזווית טובה בעט אל עבר השער, זמיר סגר והדף. מיד לאחר מכן, הגבהה מצד ימין ננגחה על ידי אחד משחקני ההגנה של ירושלים, זמיר שוב היה במקום ומנע מהרשת לרעוד
אביעד שילוח מוציא כרטיס צהוב (שחר גרוס)
אביעד שילוח מוציא כרטיס צהוב לרותם קלר (שחר גרוס)אביעד שילוח מוציא כרטיס צהוב לרותם קלר (שחר גרוס)
  • '8
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה במשחק. הפועל י-ם יצאה למתפרצת, אוהד אלמגור קיבל כדור וניסה בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, ניראון היה במקום והדף לקרן
  • '3
  • כרטיס צהוב
  • רותם קלר דרש קרן וקיבל כרטיס צהוב על דיבורים מיותרים
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אביעד שילוח הוציא את ההתמודדות לדרך!
