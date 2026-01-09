קבוצה נטולת יצירתיות שמחכה לגאנדלמן שיושיע

"עומרי גאנדלמן אמור להיכנס היישר להרכב לצ'ה", טוען העיתונאי האיטלקי דניס מאגרי שמסקר את הקבוצה. קל מאוד לראות מדוע זו התחזית. הקשר הישראלי, שיחתום בקבוצה מהסרייה א’, כבש העונה 7 שערים ב-18 משחקים במדי גנט. לצ'ה כולה הבקיעה 12 פעמים בלבד ב-18 מחזורים באיטליה. היא מתקשה לא רק לנצל מצבים, אלא אפילו לייצר אותם.

נכון לעכשיו, מאזן ההתקפה שלה הוא הגרוע ביותר בליגה, בצוותא עם פארמה. זה היה גם המצב בעונה שעברה, אז הייתה ללצ'ה ההתקפה החלשה ביותר עם 27 שערי זכות בלבד ב-38 משחקים. היא ניצלה מירידה בעור שיניה במחזור האחרון, במה שהוגדר כסוג של נס, ואז מכרה בקיץ את החלוץ המצטיין ניקולה קרסטוביץ' לאטאלנטה. המונטנגרי כבש 11 שערים אשתקד, והיה היחיד שניתן היה לסמוך עליו במידה כלשהי. במקומו הובא משרלרואה הבלגית ניקולה שטוליץ' הסרבי, אשר מתקשה מאוד להתאקלם בלשון המעטה. השם הפרטי אמנם זהה, אך היכולת אינה ניתנת להשוואה, ובינתיים יש לשטוליץ' שער בודד.

מאידך, אם ימצא את הרשת עוד פעם אחת, כבר יהפוך הסרבי למלך השערים של לצ'ה, כי אין בסגל שלה אף שחקן שהבקיע העונה יותר מפעמיים. כמו כן, יש רק שחקן אחד שרשם יותר מבישול אחד – מדובר בקשר הצעיר מדון ברישה, יליד שווייץ שמייצג את נבחרת אלבניה. הוא אמור להיות מקור היצירתיות של הקבוצה, אולם לא תמיד מספק את הסחורה, ובכל מקרה הוא פצוע בימים אלה. ברישה צפוי לחזור לפעילות לקראת סוף פברואר, ובלעדיו אין ללצ'ה כמעט כלום בחלק הקדמי. גאנדלמן אמור להיכנס למשבצת שלו מיידית, ובמועדון מקווים כי בהמשך יהיה גם שיתוף פעולה פורה יחסית בין השניים.

המאמן אוזביו די פרנצ'סקו היה מעדיף להציג כדורגל אטרקטיבי הרבה יותר. בימיו כשחקן, הוא כיכב ברומא אצל המאמן האגדי זדנק זמאן שדוגל בסגנון סופר התקפי, ונחשב לחסיד מובהק שלו. פעם, בתחילת דרכו על הקווים, הוא העלה את ססואולו לליגה הבכירה עם גישה הרפתקנית, ואפילו מונה בזכות כך ב-2017 למאמן רומא במקומו של לוצ'אנו ספאלטי. אלא שמאז הקריירה שלו בדעיכה, והוא נוטה לנדוד בין קבוצות תחתית, בהן הרבה יותר קשה ליישם את עקרונותיו.

בלצ'ה, בה חתם בקיץ האחרון אחרי שחווה ירידת ליגה עם ונציה, אין לו חומר שחקנים מתאים. העיתונאים משוכנעים כי הסגל שלה הוא החלש ביותר בליגה. לפיכך, העובדה כי היא מדורגת במקום ה-16 מעל הקו האדום נחשבת להצלחה. "ההנהלה בטוחה כי די פרנצ'סקו עושה עבודה מצוינת. מעמדו ממש לא בסכנה. בדיוק להפך. כולם מאמינים בו, וגם האוהדים מרוצים ממנו", מספר מאגרי.

אוזביו די פרנצ'סקו. כולם מאמינים בו (IMAGO)

זה לא מפתיע, כי הישארות היא המטרה היחידה של הצהובים-אדומים. במהותה זו קבוצת יו-יו, והעובדה כי היא משחקת בסרייה א’ ברציפות מאז 2022 משמחת מאוד את הקהל המאכלס את אצטדיון וייה דל מארה המיושן. האולטראס משתדלים לדאוג בו לאווירה ביתית חמה, אבל זה לא פשוט כי היציעים רחוקים מהדשא, ולרוב הם גם לא מלאים. לא לכולם יש כסף למנוי בעיר דרומית מאוד, אי שם בקצה העקב של המגף האיטלקי. בלצ'ה אוהבים כדורגל, אבל השלימו מזמן עם המגבלות. שחקנים שמוכיחים את עצמם נמכרים במהרה על מנת לאזן את התקציב. רק מעטים נשארים לתקופה שמאפשרת להם להפוך לאגדות מקומיות.

פעם אנטוניו קונטה היה כזה. הוא יליד לצ'ה, נכנס לסגל הראשון בגיל 16, וכל העיר הייתה גאה מאוד כאשר הוא עשה את דרכו ליובנטוס ועקבה אחרי הצלחתו עם הגברת הזקנה ובנבחרת איטליה. לצערם של האוהדים, בחר קונטה לאמן את היריבה האזורית המושבעת בארי אחרי שתלה את הנעליים, ומאז הם רואים בו סוג של בוגד. כך או כך, סגנונו על הדשא הוא התגלמות הרוח של לצ'ה – שילוב של תשוקה ועבודה קשה. הדרומיים מעריכים שחקנים שנותנים את המקסימום, אפילו אם יכולתם מוגבלת. אין להם ציפיות לראות כוכבים מבריקים באמת במדיהם.

אנטוניו קונטה. העיר הייתה גאה בו עד שאימן את בארי (IMAGO)

לפעמים בכל זאת מזדמנים כאלה. בתחילת המילניום הצית את הדמיון חאבייר צ'באנטון האורוגוואי, שהתחבר לקהל וחשב עד היום לשחקן הנערץ בתולדות לצ'ה. לצידו להט מירקו ווצ'יניץ' המונטנגרי, לימים כוכב רומא ויובנטוס. למנהל הספורטיבי שגילה אותם קוראים פנטלאו קורבינו, והוא נחשב לאחד הטובים ביותר באיטליה – בעל עין חדה עם רשת סקאוטים מפותחת שיודעת לאתר כישרונות, ואז להשביח ולשווק אותם במחיר טוב. הוא הביא ללצ'ה גם את ואלרי בוז'ינוב, ומספרים כי גם דימיטאר ברבאטוב לא היה רחוק מלחתום בדרום איטליה כנער לפני שמשהו השתבש.

ב-2005 התקדם קורבינו, ועבד בפיורנטינה ובבולוניה, אך ב-2020 חזר למחוז הולדתו כדי לסגור מעגל. כאוהד שרוף של לצ'ה, הוא רצה להחזיר את המועדון לליגה הבכירה בתפקידו האחרון, ורשם כהרגלו מספר הברקות. הקשר הדני מורטן יולמאנד היה נהדר ונמכר לספורטינג ב-2023. אחריו הגיע פטריק דורגו היישר מהאקדמיה של נורשלן, והוא שווק למנצ'סטר יונייטד לפני שנה. גם הבאתו של קרסטוביץ' מהליגה הסלובקית הייתה הצלחה מסחררת. האוהדים מעריצים את קורבינו, כיום כבר בן 76, אבל חלוץ ההעברות בקיץ האחרון היה מאכזב מאוד, בוודאי בסטנדרטים שלו.

פנטלאו קורבינו (IMAGO)

ביציעים כועסים על הסגל הבעייתי שלא מסוגל להציג משחק התקפה ראוי. הדרישות הן להחתים חלוץ שמסוגל לשים את הכדור ברשת, כי שטוליץ' לא ממש רלוונטי בינתיים, ופרנצ'סקו קמארדה בן ה-17 שהושאל ממילאן עדיין לא בשל עד הסוף לליגה הבכירה. הם מעוניינים בשחקן התקפי לאגף הימני כי אנדראה סוטיל שהושאל מפיורנטינה לא מספק את הסחורה. לבסוף, היה צורך בהול בקשר התקפי שמסוגל לנהל את המשחק, לחדור לרחבה וגם לבעוט ממרחק. גאנדלמן עונה על ההגדרה הזו, והוא אף מסוגל עקרונית לאייש את העמדה מימין במידת הצורך. הוא מגיע בעלות נמוכה יחסית, ובלצ'ה מוכנים לפרוס שטיח אדום לכבודו. למעט ברישה, לא היה להם שחקן עם מאפיינים דומים.

שחקני לצ'ה (IMAGO)

"לצ'ה משחקת 1-3-2-4 או 3-3-4. גאנדלמן יכול להיות הפליימייקר במערך הראשון והקשר ההתקפי ביותר במערך השני. בעוד ברישה לא כשיר, יהיו לו הזדמנויות רבות להפוך לשחקן חשוב בהרכב. נצטרך לראות מה יהיה בהמשך כאשר ברישה יחלים", אומר העיתונאי האיטלקי אלסיו אמאטו. עיתונאי נוסף, ג'וזפה אנדריאני, קובע: "כל שחקן שמסוגל לתרום להתקפה יסייע מאוד. כרגע הקבוצה לא מצליחה לייצר הזדמנויות".

מדון ברישה. השילוב בין השניים יעבוד? (IMAGO)

באיטליה מביעים חשש מסוים מתגובת האולטראס להגעתו של שחקן ישראלי, כי חלקם הביעו בתקופה האחרונה הזדהות פומבית עם הפלסטינים, כולל הנפת כרזה בנוסח "בעזה מתבצע טבח של חסרי אונים, ואין לכך הצדקה". ואולם, ההנחה היא כי הצטיינותו של גאנדלמן על המגרש תעלים את הסוגיה הפוליטית מסדר היום. בלצ'ה משוועים לשחקן שישדרג את החלק הקדמי, והתקווה היא כי עומרי ייכנס לרשימת העסקאות המוצלחות של קורבינו, אולי בדרך לעליית ערכו בעתיד. הוא רק בן 25, ולצ'ה ממש לא אמורה להיות התחנה המשמעותית ביותר בקריירה שלו.

אוהדי לצ'ה. איך הם יקבלו אותו? (IMAGO)

על מנת לממש את הפוטנציאל, קריטי מבחינת גאנדלמן כי קבוצתו החדשה תישאר בליגה, והמאבק הזה עלול להיות מורט עצבים. "זו קבוצה שבנויה לדרמות של המחזור האחרון", אומר מאגרי. המפגש מול פיורנטינה של מנור סולומון באפריל יהיה פיקנטי, אם כי עד אז הסגולים עשויים לעזוב את התחתית הבוערת כי הסגל שלהם ראוי להרבה יותר. מאידך, בגלל המצוקה של לצ'ה תהיה לגאנדלמן אפשרות ריאלית להפוך לאחד מכוכביה המרכזיים, וזה לא דבר של מה בכך.