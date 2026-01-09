יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:08
5229-5726קובנטרי1
4626-3726מידלסברו2
4424-4225איפסוויץ'3
4325-3626פרסטון4
4333-2926מילוול5
4129-3725ווטפורד6
4138-4025האל סיטי7
4023-3226סטוק סיטי8
4032-3826רקסהאם9
3929-3826בריסטול סיטי10
3839-3826ק.פ.ר11
3738-3726לסטר12
3535-3526דרבי קאונטי13
3436-3526בירמינגהאם14
3338-3826סאות'המפטון15
3238-3625שפילד יונייטד16
3233-2726סוונסי17
3135-2926ווסט ברומיץ'18
2932-2525צ'רלטון19
2830-2425בלקבורן20
2535-2124פורטסמות'21
2439-2826נוריץ'22
2235-2525אוקספורד יונייטד23
-751-1825שפילד וונסדיי24

"קיבלתי טיפים מנוייר, אני מתאים לסאות'המפטון"

דניאל פרץ התראיין למועדון החדש שלו ודיבר על המודל לחיקוי: "היה לי פוסטרים של מנואל בחדר", ועל עתידו: "אף פעם אי אפשר לדעת איך דברים יתפתחו"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

סאות’המפטון הכריזה רשמית אתמול (חמישי) על צירופו של דניאל פרץ בהשאלה מבאיירן מינכן. לאחר חצי עונה לא מוצלחת במדי המבורג מהבונדסליגה, בה לא הצליח לזכות באפודת השוער הראשון ולקבל דקות משחק משמעותיות, השוער הישראלי עשה את המעבר לצ’מפיונשיפ.

בראיון ראשון בקבוצתו החדשה, אקס מכבי תל אביב סיפר על המטרות שלו במועדון האנגלי ואף שיתף לגבי המודל לחיקוי שלו, איתו זכה לעבוד במדי הבווארים – מנואל נוייר.

“אמרתי בהרבה ראיונות שהוא היה מודל לחיקוי שלי מאז שהתחלתי לשחק כדורגל. כשהייתי בן 10 התחלתי לצפות בסרטוני היוטיוב שלו ובכל משחק שלו - כל הצלה, כל מסירה. היו לי פוסטרים שלו בחדר שלי”, סיפר פרץ.

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

השוער הוסיף: “בגיל 23 חתמתי בבאיירן מינכן והכרתי אותו. מבחינתי הוא הגדול בכל הזמנים, אבל הוא אדם ודמות טובה עוד יותר, והוא קיבל אותי בשמחה. מהיום הראשון הוא גרם לי להרגיש בבית. הוא גם נתן לי הרבה טיפים, ורק מלראות אותו, איך שהוא מתנהג מחוץ למגרש, על המגרש, ההרגלים שיש לו, המנטליות שלו - אפשר ללמוד כל כך הרבה רק מלהיות איתו”.

דניאל פרץ ציין שוב כמו במעמד החתימה, כי הוא רוצה לעזור לסאות’המפטון לחזור לפרמייר ליג וחושב שזו מטרה ריאלית. הישראלי סיכם: “אני רק רוצה לעבור ממשחק למשחק, להשתפר, להשתפר עם הקבוצה. אף פעם אי אפשר לדעת בעתיד איך דברים יתפתחו, אבל אני חושב ששנינו מתאימים מאוד להמשך העונה”.

