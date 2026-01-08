יום שישי, 09.01.2026 שעה 01:25
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1797-189621ולנסיה3
65%1701-175320ברצלונה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1784-183721פנאתינייקוס6
62%1764-182021ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
48%1743-173321וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
35%1682-158620באיירן מינכן15
35%1843-180420פאריס16
30%1712-160920אנדולו אפס17
30%1844-175920באסקוניה18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

"לא מצאנו את הקצב ההתקפי שלנו בחצי השני"

מאמן מכבי ת"א, קטש, סיכם את ה-98:86 לריאל: "התחלנו טוב, התאמצנו והיינו שם, חבל. יש פה קבוצות מטורפות שנלחמות על הפליי אין". וגם: דיברתולומאו

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

אחרי תקופה טובה, מכבי תל אביב חזרה לסורה כשהיא סופרת שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, כאשר הערב (חמישי) למרות מחצית ראשונה טובה, הצהובים הפסידו 98:86 לריאל מדריד.

מאמן מכבי, עודד קטש, סיכם את המשחק: “התחלנו את המשחק יותר טוב, למרות שהפסדנו אני חושב שהתאמצנו והיינו שם בחצי הראשון, ששם עשינו עבודה טובה. ברבע השלישי לחצו יותר ולא מצאנו את הקצב שלנו ההתקפי, ובעצם זה מה שהכריע את המשחק, אפשר לקחת דברים, אבל קצת חבל וזה משחק נגד קבוצה עמוקה עם הרבה יכולות.

“יש עומס, יש פציעות ואנחנו חסרים, רוטציה, זה לא מאפשר לנו לשחק כמו שצריך, בטח מול קבוצה כזאת. שיחקנו נגד שתי קבוצות מאוד טובות. ג’ונדי? הוא תמיד נקודת אור, גם במשחקים פחות טובים הוא תמיד שם, במאמץ ובהכל. חלום הפלייאין? כל יומיים יש משחק, לא פשוט, בקרוב שוב יש שבוע כפול וזה מפעל קשה, יש פה קבוצות מטורפות שנלחמות על פליי אין ואנחנו עושים את הכי טוב”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */