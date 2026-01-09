יום שישי, 09.01.2026 שעה 06:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

סרדל תורגל בקישור, חטואל בהתקפה מול האקסית

האדומים מהכרמל רוצים לעצור את המומנטום הרע נגד הפועל תל אביב, כשאראל צפוי לבצע מספר שינויים בהרכב. אורן ביטון צפוי לפתוח בעמדת המגן השמאלי

|
לירן סרדל מגביה (חג'אג' רחאל)
לירן סרדל מגביה (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה יש רצון גדול מאוד לעצור מחר את כדור השלג של שלושה הפסדים ברציפות, שניים בליגה ואחד בגביע, ולחזור למסלול הניצחונות מול הפועל תל אביב. האדומים מהכרמל יחסרו את שחקנם הזר, סאנא גומז, המורחק, ולפחות על פי תרגול ההרכב עולה כי גל אראל יבצע מספר שינויים בהרכב לעומת זה שפתח בדרבי.

אורן ביטון צפוי לחזור לשחק בעמדת המגן השמאלי על חשבונו של גומז. לירן סרדל יחזור לקישור על חשבון רועי נאווי, ובחלק הקדמי מי שתורגל בהרכב הוא יונתן פרבר, על חשבונו של רג’יס אנדו, שמתקשה לספק מספרים.

בנוסף, בחלק הקדמי צפויים לפתוח רותם חטואל, שפתח בדרבי אך נאלץ בעקבות הרחקת גומז לרדת לספסל, וג’בון איסט, שבחודש האחרון כבר פחות חם ואינו כובש. בהפועל חיפה זקוקים לשערים שלו כדי שלא להסתבך בהמשך הדרך.

גג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

במרכז ההגנה ימשיכו לשחק יחד ברונו רמירז וג’ורג’ דיבה. במקביל, בהפועל חיפה החל להתאמן שחקן הרכש החדש, הגיאורגי סנדרו אלטונשוילי, שיעמוד לרשות הקבוצה החל מה-14 לחודש, מועד פתיחת חלון ההעברות. הקשר מגיע עם כושר משחק, מה שעשוי להקל עליו להשתלב במהירות.

ההרכב המשוער: בנג’מין מצ’יני, אורן ביטון, ברונו רמירז, ג’ורג’ דיבה, דור מלול, לירן סרדל, נאור סבג, אופק ביטון, רותם חטואל, יונתן פרבר וג’בון איסט.

