מכבי חיפה תכריע בקרוב: ברוניניו או אסאדי

מכבי חיפה שואפת להתחזק ולהשתדרג בחלון ההעברות של ינואר בשני שחקנים: האחד קשר מספר 10 והשני שחקן כנף. בשלב זה, המיקוד הוא בעמדת הקשר ההתקפי, כאשר על הפרק שני מועמדים מובילים שאחד מהם אמור להגיע.

הראשון הוא ברוניניו מקרפטי לבוב האוקראינית, מולה קיימים כיום פערים כספיים גדולים מאוד בכל הנוגע לדמי ההעברה. השני הוא הקשר הצ’יליאני לוקאס אסאדי מאוניברסידד דה צ’ילה. בחיפה סימנו מטרה ברורה – לצרף אחד משני השחקנים הללו ולהשקיע סכום של כמיליון יורו בדמי העברה, לצד כ-450 אלף יורו בשכר לשחקן עצמו.

נכון לעכשיו, הפערים מול קבוצתו של ברוניניו משמעותיים, מה שעשוי בסופו של דבר להטות את הכף לטובתו של אסאדי, שנמצא אף הוא ברשימה ומול קבוצתו מתנהל משא ומתן. בחיפה מדגישים כי מדובר בשני שחקנים איכותיים בעלי סגנונות שונים, אך כאלה שממלאים את תפקיד ה-10, הנחוץ כל כך לקבוצה.

לוקאס אסאדי (IMAGO)

לאחר צירוף אחד מהשניים, קיים רצון לצרף גם קיצוני ימני בהשאלה ולא בהעברה. לצורך כך, ליאור רפאלוב יידרש לאתר שחקן מתאים. מדובר במשימה לא פשוטה בחלון העברות של ינואר, אך במועדון מתכוונים לעשות את המקסימום כדי לצרף שני זרים איכותיים: אחד בהעברה ואחד בהשאלה.

מתיאס נהואל, שלפי שעה נכלל בסגל הקבוצה עד שיוחלט אחרת, צפוי להיפרד רשמית מהמועדון מיד לאחר החתמת זר במקומו. מדובר באחד משחקני הרכש הבולטים, אם לא הבולט והיקר ביותר, שצירפה מכבי חיפה בעונה שעברה, אך כזה שלא הצליח להרשים. במועדון מבינים כי יהיה קשה מאוד, אם לא בלתי אפשרי, לפצות אפילו על מחצית מההשקעה, שעמדה על סכום גבוה במיוחד של כ-2.5 מיליון יורו דמי העברה.

מתיאס נהואל חסר אונים (רדאד ג'בארה)

עבדולאי סק, שהעפיל עם נבחרת סנגל לרבע גמר אליפות אפריקה מול מאלי, לא יעמוד גם מחר (שבת) ב-20:00 לרשותו של ברק בכר במשחק מול הפועל באר שבע. עם זאת, אם נבחרתו תודח, סק יוכל לחזור ולשחק כבר במחזור הבא מול מכבי תל אביב באצטדיון סמי עופר.