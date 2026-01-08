בני ריינה הודיעה על צירופו של ויטאלי דמשקאן

מצבה של מכבי בני ריינה לא טוב בלשון המעטה וכרגע הקבוצה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה, אבל זה ממש לא אומר שבמועדון ויתרו ולא יעשו כל מה שאפשר על מנת לשנות זאת. הצפוניים הודיעו הערב (חמישי) על רכש חדש לחלק הקדמי, כשהם החתימו חלוץ חדש שמוכר לחובבי הענף בישראל.

מדובר בוויטאלי דמשקאן בן ה-26, שבעברו שיחק במכבי פתח תקווה אצלה כבש עשרה שערים. החלוץ המולדובי חתם עד לסיום העונה הזו עם אופציה לעונה נוספת, כאשר הוא הגיע מהקבוצה הבוסנית זרינסקי מוסטאר במטרה לעשות לאדהם האדיה להישאר בליגה.

בריינה הודיעו: “אנו מאחלים לוויטלי הצלחה רבה ומברכים אותו על הצטרפותו למשפחת מכבי בני ריינה”. הקבוצה במקום ה-14 והאחרון בליגת העל עם שבעה ניצחונות בלבד בזכות שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, לצד 14 הפסדים. במשחק האחרון הקבוצה נכנעה 4:1 להפועל פתח תקווה.

המחזור הקרוב יביא לריינה את אחד המשחקים הכי קשים שיש לליגה כאן להציע, בדמות ביקור באצטדיון טדי על מנת לפגוש את בית”ר ירושלים. מבחינה מקצועית, עאיד חבשי ישוב להרכב של האדיה אחרי שנעדר במפגש הקודם נגד המלאבסים בגלל צהובים.