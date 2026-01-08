יום חמישי, 08.01.2026 שעה 21:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בני ריינה הודיעה על צירופו של ויטאלי דמשקאן

הצפוניים הכריזו על רכש חדש בדמות החלוץ המולדובי בן ה-26 שמגיע מבוסניה ובעברו כבש עשרה שערים אצל מכבי פתח תקווה: "מברכים על הצטרפותו למשפחה"

|
ויטלי דמשקאן רץ לחגוג (רדאד ג'בארה)
ויטלי דמשקאן רץ לחגוג (רדאד ג'בארה)

מצבה של מכבי בני ריינה לא טוב בלשון המעטה וכרגע הקבוצה נראית בדרך הבטוחה לירידת ליגה, אבל זה ממש לא אומר שבמועדון ויתרו ולא יעשו כל מה שאפשר על מנת לשנות זאת. הצפוניים הודיעו הערב (חמישי) על רכש חדש לחלק הקדמי, כשהם החתימו חלוץ חדש שמוכר לחובבי הענף בישראל.

מדובר בוויטאלי דמשקאן בן ה-26, שבעברו שיחק במכבי פתח תקווה אצלה כבש עשרה שערים. החלוץ המולדובי חתם עד לסיום העונה הזו עם אופציה לעונה נוספת, כאשר הוא הגיע מהקבוצה הבוסנית זרינסקי מוסטאר במטרה לעשות לאדהם האדיה להישאר בליגה.

בריינה הודיעו: “אנו מאחלים לוויטלי הצלחה רבה ומברכים אותו על הצטרפותו למשפחת מכבי בני ריינה”. הקבוצה במקום ה-14 והאחרון בליגת העל עם שבעה ניצחונות בלבד בזכות שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, לצד 14 הפסדים. במשחק האחרון הקבוצה נכנעה 4:1 להפועל פתח תקווה.

המחזור הקרוב יביא לריינה את אחד המשחקים הכי קשים שיש לליגה כאן להציע, בדמות ביקור באצטדיון טדי על מנת לפגוש את בית”ר ירושלים. מבחינה מקצועית, עאיד חבשי ישוב להרכב של האדיה אחרי שנעדר במפגש הקודם נגד המלאבסים בגלל צהובים.

