יום חמישי, 08.01.2026 שעה 21:57
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1696-180420ולנסיה1
70%1643-175820הפועל ת"א2
65%1671-182420מונאקו3
65%1701-175320ברצלונה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
60%1713-175320פנאתינייקוס6
60%1678-172220ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
55%1672-172020הכוכב האדום9
55%1641-173520ז'לגיריס10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
50%1659-166220וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
40%1833-178020מכבי ת"א14
35%1682-158620באיירן מינכן15
35%1843-180420פאריס16
30%1712-160920אנדולו אפס17
30%1844-175920באסקוניה18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

אלף פרו פלסטינים מפגינים בסמוך לאולם במדריד

למרות שהמשחק בין ריאל למכבי ב-21:45 יתקיים ללא קהל, מפגינים רבים נמצאים כ-50 מטר מהאולם. כוחות משטרה גדולים במקום, הרחובות מסביב לאולם נסגרו

|
כוחות המשטרה בהפגנה פרו פלסטינית במדריד (ראובן שוורץ)
כוחות המשטרה בהפגנה פרו פלסטינית במדריד (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב תתארח הערב (חמישי, 21:45) אצל ריאל מדריד במסגרת המחזור ה-21 של היורוליג. המשחק, כמו המשחק של הצהובים מול ברצלונה שלשום, יתקיים ללא קהל בעקבות זאת שהוא “משחק בסיכון גבוה”, זאת כמובן בשל כך שמכבי היא קבוצה ישראלית.

למרות זאת, הבלגן לא נמנע. שעה לפני ההתמודדות, כאלף מפגינים פרו פלסטינים עם שלטים ודגלי פלסטין מפגינים כנגד ישראל 50 מטר מהאולם במדריד. כוחות משטרה רבים נמצאים במקום ואף סגרו את כל הרחובות שמסביב לאולם.

בהודעה הרשמית של הבלאנקוס שיצאה השבוע, כשבמועדון הלבן, בצעד חריג, פרסמו אותה גם בעמוד ה-X (טוויטר לשעבר) של קבוצת הכדורגל ולא רק בשל קבוצת הכדורסל, נכתב: “ריאל מדריד מודיעה כי משחק היורוליג בין ריאל מדריד למכבי תל אביב, המתוכנן ליום חמישי, 8 בינואר, ייערך בדלתיים סגורות.

ההפגנה פרו פלסטינית (ראובן שוורץ)ההפגנה פרו פלסטינית (ראובן שוורץ)

“בעקבות ישיבה של הוועדה הממלכתית למאבק באלימות, גזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות בספורט, שהכריזה על המשחק כמשחק בסיכון גבוה, ריאל מדריד פועלת לפי המלצת המשטרה הלאומית. עלות כל הכרטיסים שנרכשו למשחק זה תוחזר באופן מיידי ואוטומטי, ללא צורך בתביעה כלשהי מצד הרוכש”.

ההפגנה הפרו פלסטינית במדריד (ראובן שוורץ)ההפגנה הפרו פלסטינית במדריד (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב מגיעה למשחק הערב אחרי שנכנעה מוקדם יותר השבוע 93:83 לברצלונה ועם מאזן של 12 הפסדים מול 8 ניצחונות, שמציב אותם במקום ה-14 בטבלה.

ניידות וכוחות משטרה במדריד (ראובן שוורץ)ניידות וכוחות משטרה במדריד (ראובן שוורץ)
כוחות משטרה מחוץ לאולם (ראובן שוורץ)כוחות משטרה מחוץ לאולם (ראובן שוורץ)

ריאל מדריד מגיעה למפגש עם מאזן הפוך, 12 ניצחונות ו-8 הפסדים ביורוליג, ולאחר ניצחון על וילרבאן. בליגה הספרדית היא עם פתיחת עונה חזקה במיוחד, למרות הפסד ביתי אחרון לברצלונה. הקבוצה מציגה סגל עמוק ומנוסה, משחק קבוצתי מאוזן והתקפה שמעמידה ממוצע גבוה של נקודות למשחק.

