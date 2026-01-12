יום שני, 12.01.2026 שעה 20:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2029-2418סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ברצלונה הודיעה רשמית: קנסלו מצטרף למועדון

הקטלונים הכריזו על שובו של המגן הימני הפורטוגלי, שכבר שיחק במועדון בעבר והושאל מאל הילאל עבור 4 מיליון אירו. לפי הדיווחים: ויתר על 50% משכרו

|
ז'ואאו קנסלו וז'ואן לאפורטה (IMAGO)
ז'ואאו קנסלו וז'ואן לאפורטה (IMAGO)

אחרי שברצלונה זכתה באליפות והייתה קרובה ללכת עד הסוף בליגת האלופות, העונה נראה שהקטלונים הולכים בכל הכוח על כל התארים ואת זה רואים כבר בפתיחת חלון ההעברות של ינואר עם רכש חדש. המועדון הודיע באופן רשמי היום על צירופו של שחקן חדש ומוכר, כשז’ואאו קנסלו עבר בדיקות ויחבור לסגל של האנזי פליק.

קנסלו בעצם הושאל לבארסה מאל הילאל כאשר הקטלונים ישלמו על המהלך ארבעה מיליון אירו, כשלפי הדיווחים השחקן ויתר על יותר מ-50 אחוז מהשכר שלו כדי לשוב לאקסית. יתרה מכך, אינטר כבר סיכמה עם הסעודים על עסקה כדי להביא את קנסלו לאיטליה, אך הוא לא רצה לשמוע על מעבר למעט מעבר לבארסה.

לא מזמן קנסלו ואל הילאל החליטו שהפורטוגלי לא ימשיך בסעודיה ולא מעט קבוצות גדולות רצו אותו, אך לפי כל כלי התקשורת הוא התעקש לחכות אך ורק לברצלונה ואכן השיחה הגיעה, המגעים החלו והכל הגיע לכדי סיכום וחתימה על חוזה באופן רשמי, זאת אחרי שהמגן הימני כבר שיחק אצל הבלאוגרנה בעונת 2023/24.

זז'ואאו קנסלו (רויטרס)

מאז הוא עבר לאל הילאל אצלה שיחק בשנה האחרונה ובחלק הראשון של העונה הזו, אך כאמור כעת הוא חוזר אל אירופה ואל ברצלונה. קנסלו רשם 42 הופעות במדי בארסה עם ארבעה שערים וחמישה בישולים בכל המסגרות, כשמעבר לזה הוא שיחק בעברו גם במנצ’סטר סיטי, ולנסיה, בנפיקה, באיירן מינכן, יובנטוס, אינטר וכמובן אל הילאל.

קנסלו לא זכה עם ברצלונה בתואר, כאשר הוא היה בעונה של צ’אבי שתמה ללא הישגים, אבל הוא כן זכה באליפות גרמניה עם באיירן מינכן, שלוש פעמים באליפות אנגליה עם סיטי, פעם אחת באליפות איטליה עם יובה, פעם אחת באליפות פורטוגל עם בנפיקה ועם הנבחרת הבוגרת של הסלסאו הוא זכה בליגת האומות ב-2019.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */