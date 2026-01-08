"גורמי הביטחון לא אישרו לצאת לאליפות אירופה"

באיגוד האופניים אישרו כי מיכאל יעקובלב לא צפוי להשתתף באליפות אירופה באופני מסלול שתתקיים בטורקיה בחודש הבא - בגלל גורמי הביטחון הישראלים שלא אישרו לנבחרת ישראל לצאת למדינה. אלא שבמשרד התרבות והספורט טוענים כי כלל לא הוגשה בקשה רשמית ליציאת המשלחת.

מאיגוד האופניים נמסר כי ״בשל מורכבות היחסים הדיפלומטיים עם טורקיה, נכון לרגע זה, גורמי הביטחון הישראליים לא אישרו לנבחרת לצאת לאליפות אירופה באופני מסלול שתתקיים במדינה בעוד מספר שבועות״.

כמו כן, נמסר כי ״איגוד האופניים בישראל פועל ללא לאות בשיתוף פעולה עם משרד התרבות והספורט, הוועד האולימפי וגורמים בינלאומיים שונים בכדי להבטיח לספורטאי הנבחרת את השקט המגיע להם לקראת התחרויות השונות ברחבי העולם. חשוב להדגיש כי צבירת הניקוד לקראת המשחקים האולימפיים ב-2028 יחלו רק ב-2027״.

מיכאל יעקבלב (איגוד האופניים בישראל)

במשרד התרבות והספורט טוענים כי הם לא מכירים בקשה רשמית לצאת לתחרות בטורקיה שהוגשה מאיגוד האופניים, על פי הנהלים כמקובל. אומנם לפני כשבעה חודשים התקיים דיון עם מנהלת המשלחות באיגוד האופניים על האפשרות של יציאת המשלחת לאליפות אירופה בטורקיה, אך נמסר לה כי יש לפנות בסמוך למועד התחרות ותינתן תשובה לאחר הגשת פנייה מסודרת.

ככל הידוע לגורמי המקצוע במשרד, לפני כשלושה חודשים האחראית באיגוד פנתה לגורמים בוועד האולימפי ולאחר התייעצות איתם הובהר לה כי הסיכוי נמוך בשל המצב הביטחוני, כאשר האחראית על כך צילמה את אזהרת המסע מאתר המל״ל ופנתה עם הצילום לאיגוד הבינלאומי תוך שהודיעה כי לאור המצב הביטחוני הנבחרת הישראלית ככל הנראה לא תגיע לתחרות.

עד כה, במשרד התרבות והספורט טוענים כי הם לא מסרו תשובה שלילית לאיגוד האופניים משום שלא הוגשה דרכם בקשת יציאת משלחת כמקובל. ממשרד התרבות והספורט נמסר: “לא הוגשה בקשה על פי הנהלים כמקובל ולכן לא נדרשנו להתייחס לנושא”