רשמית: עומרי גאנדלמן חתם בלצ'ה עד 2029

לא בכל יום שחקן חותם באחת מחמש הליגות הבכירות באירופה, והיום זה קרה. מנור סולומון היה היחיד עד כה שהיה כששיחק בוויאריאל וכיום בפיורנטינה, אז עכשיו יש אחד נוסף והוא אפילו באותה ליגה, כאשר עומרי גאנדלמן חתם היום (שישי) באופן רשמי אצל לצ’ה עד 2029 עם אופציה לעונה נוספת, והוא ישחק בליגה האיטלקית הבכירה, אחרי שהשלים את מעברו מגנט בחלון ההעברות של ינואר.

הקשר החל את דרכו במכבי נתניה שם פרץ, עד שעבר בעונת 2023/24 למועדון הבלגי. בגנט שחקן נבחרת ישראל רשם סך הכל 107 הופעות עם לא פחות מ-33 שערים ו-14 בישולים, כאשר אצל היהלומים הוא רשם 110 משחקים עם 11 גולים ובישול אחד. בנבחרת ישראל יש לו חמש הופעות עם גול אחד, כשגם היה שחקן מפתח בנבחרת הצעירה וגם בנבחרת האולימפית.

לצ’ה ממוקמת בתחתית הסרייה א’ כשהיא במקום ה-16, שני מקומות מעל הקו האדום שם נמצאת חברו לנבחרת של גאנדלמן, מנור סולומון. השניים יתחרו ככל הנראה על הזכות להישאר בליגת העל, כאשר אנו נחזיק אצבעות לשניים בתקווה שלא הוא ולא הוא ירדו לסרייה ב’. לצ’ה עם 17 נקודות בזכות ארבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ותשעה הפסדים אחרי 18 מחזורים.

עומרי גאנדלמן. עבר לליגה האיטלקית (IMAGO)

גאנדלמן כעת השחקן השמיני מישראל שמגיע לליגה האיטלקית הבכירה, אחרי סולומון בפיורנטינה, ערן זהבי בפאלרמו, דור פרץ בוונציה, שון וייסמן בסלרניטנה, ליאור קאסה בגנואה, סוף פודגוראנו בספציה וטל בנין בברשה. בכל מקרה, את הבכורה שלו הוא עשוי לערוך כבר ביום ראשון ב-13:30 (שידור חי בערוץ ONE2), ואם לא יספיק לזה אז בסן סירו נגד אינטר ביום רביעי (14.1).