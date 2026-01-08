הכל צמוד: המשיכו להצביע ל-Winner של המחזור

המחזור ה-17 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים נהדרים. כעת, לפני שהמחזור ה-18 ייצא לדרך בסוף השבוע הקרוב, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

איתן אזולאי

הקשר היה מצוין, שלט במרכז בהיעדרו של עלי מוחמד וכבש את השער הראשון ב-0:2 של מכבי חיפה בדרבי על הפועל חיפה בבעיטה נהדרת מרחוק, מה שהיה השער שפתח את הסכר.

רועי דוד

הפועל פתח תקווה פתחה בבליץ אדיר את המשחק מול בני ריינה בשבת, שהסתיים בסופו של דבר ב-1:4 לטובתה. כבר לאחר 20 דקות היא הובילה 0:3, כשהקשר בישל את הראשון לשביט מזל והוסיף צמד משלו.

לוקאס ונטורה

הקשר האחורי הטוב בישראל הוכיח שוב למה הוא כל כך חשוב להפועל באר שבע, כששלט במרכז, היה נהדר ואף הוסיף בישול ב-0:5 המוחץ של קבוצתו של רן קוז’וק על בני סכנין בדוחא.

אלעד מדמון

החלוץ, שקיבל צ’אנס בהרכב אחרי כמה משחקים בהם פחות קיבל את הקרדיט, החזיר לז’רקו לאזטיץ’ עם שער ובישול ב-1:3 על הפועל ירושלים ואף גרם למאמן להודות: “זה היה המשחק הטוב ביותר של מדמון מאז שהגיע למכבי תל אביב”.

לוקה גדראני

המבוגר האחראי בהגנה של בית”ר ירושלים, שלא הפסידה העונה אף משחק בו הוא פתח בהרכב. הוא חיפה על בריאן קרבאלי, שהיה ביום פחות טוב ב-1:2 על עירוני קריית שמונה, בלם כל ניסיון של התקפת הצפוניים ואף ניהל את המשחק מאחור.

דניאל גולאני

עירוני טבריה היא אחת הקבוצות הלוהטות בתקופה האחרונה בליגת העל ודניאל גולאני הוא חלק מרכזי בכך. הוא היה נהדר ב-0:4 המרשים על מכבי נתניה בשבת ואף בישל לאיתמר שבירו את השער הראשון שהתחיל את החגיגה.