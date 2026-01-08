מרקוס קוקו חתם רשמית בהפועל תל אביב

מרקוס קוקו חתם היום (חמישי) באופן רשמי לעונה וחצי בהפועל תל אביב לאחר שנחת בארץ ועבר בהצלחה את המבדקים הרפואיים. השחקן יערוך הערב את אימון הבכורה שלו עם הקבוצה האדומה, יירשם באופן רשמי בסגל השחקנים עם פתיחת חלון ההעברות - וילבש את החולצה עם המספר 97.

השחקן אמר לאחר החתימה: “אני שמח להיות כאן ומאחל לנו את כל הטוב האפשרי. אני מחכה לפגוש את השחקנים ואת הקהל שלנו, ומצפה לעזור לקבוצה להשיג את המטרות שלה. יאללה הפועל”.

קוקו בן ה-29 אשר משחק בשתי עמדות המגן, מגיע לאדומים מקלוז׳ הרומנית, במדיה ערך תשע הופעות ליגה בחצי העונה החולפת. לפני כן לבש במשך חמש עונות את המדים של נאנט, וערך 131 הופעות בליגה הצרפתית הראשונה.

לפני שהגיע לנאנט, אשר רכשה אותו ב-2019 תמורת 3 מיליון יורו, קוקו שיחק בגנגאן הצרפתית. לאורך הקריירה, המגן ערך 260 הופעות בליגה הצרפתית הבכירה - 20 מהן בעונת 24/25. המגן גם ערך בצעירותו 17 הופעות בנבחרת הצעירה של צרפת (עד גיל 21).