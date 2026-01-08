ספיר ברמן תשפוט את הדרבי התל אביבי בגביע

פורסם לוח שיבוצי השופטים לשמינית גמר גביע המדינה. ספיר ברמן תהיה זו שתשפוט את המשחק הגדול ביותר בשלב הנוכחי – הדרבי התל אביבי. רועי חסן ולואי ווהבה יהיו הקוונים, דניאל בר נתן השופט הרביעי ובמערכת ה-VAR ישבו עידן לייבה ועידן ברנשטיין.

את המשחק בין בית”ר ירושלים לעירוני קריית שמונה ישפוט נאאל עודה, את המשחק בין מכבי חיפה להפועל רעננה ינהל דקל צינו, בעוד את המשחק בין הפועל באר שבע להפועל ירושלים ישפוט דוד פוקסמן.

אוראל גרינפלד יהיה זה שינהל את המשחק בין הפועל פתח תקווה לבני ריינה, גל לוי ישפוט את המשחק בין מכבי נתניה למכבי יפו, יובל שטיין את המשחק בין בני יהודה למכבי הרצליה ויואב מזרחי את המשחק בין מ.ס כפר קאסם להפועל כפר סבא.