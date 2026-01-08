דיווח באיטליה: לצ׳ה רוצה את עומרי גאנדלמן

האם אחרי המעבר של מנור סולומון לפיורנטינה, אנחנו בדרך לליגיונר נוסף בליגה האיטקלית? על פי דיווח שעלה היום (חמישי) בתקשורת באיטליה, לצ׳ה, מתחתית הסרייה א׳, מעוניינת בשירותיו של הקשר הישראלי, עומרי גאנדלמן, כבר בחלון ההעברות הנוכחי.

בדיווח נכתב כי לצ׳ה כבר פנתה לגנט והמו״מ נמצא בשלבים מתקדמים. לישראלי בן ה-25 חוזה בגנט הבלגית עד סוף עונת 2027, כך שאם העסקה תצא לפועל, לצ׳ה תצטרך לשלם פיצוי לגנט.

כזכור, גאנדלמן עבר לגנט ממכבי נתניה בקיץ 2023 תמורת סכום עתק של כ-2.4 מיליון אירו. הקשר הישראלי נמצא בכושר נהדר העונה כשב-18 הופעות בליגה כבש שבעה שערים והוסיף בישול אחד.