ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

דיווח באיטליה: לצ׳ה רוצה את עומרי גאנדלמן

ליגיונר נוסף בסרייה א׳? על פי דיווח שעלה בתקשורת המקומית באיטליה, הקבוצה מתחתית הליגה הראשונה מעוניינת בקשר הישראלי, שמככב העונה במדי גנט

|
עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)
עומרי גאנדלמן חוגג (IMAGO)

האם אחרי המעבר של מנור סולומון לפיורנטינה, אנחנו בדרך לליגיונר נוסף בליגה האיטקלית? על פי דיווח שעלה היום (חמישי) בתקשורת באיטליה, לצ׳ה, מתחתית הסרייה א׳, מעוניינת בשירותיו של הקשר הישראלי, עומרי גאנדלמן, כבר בחלון ההעברות הנוכחי.

בדיווח נכתב כי לצ׳ה כבר פנתה לגנט והמו״מ נמצא בשלבים מתקדמים. לישראלי בן ה-25 חוזה בגנט הבלגית עד סוף עונת 2027, כך שאם העסקה תצא לפועל, לצ׳ה תצטרך לשלם פיצוי לגנט.

כזכור, גאנדלמן עבר לגנט ממכבי נתניה בקיץ 2023 תמורת סכום עתק של כ-2.4 מיליון אירו. הקשר הישראלי נמצא בכושר נהדר העונה כשב-18 הופעות בליגה כבש שבעה שערים והוסיף בישול אחד.

