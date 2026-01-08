יום חמישי, 08.01.2026 שעה 16:19
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

המאמן החשוד לא הופיע לעבודתו, אך לא הושעה

פרטים חדשים מתגלים בהמשך לחשיפת ONE הדרמטית על מאמן האתלטיקה שחשוד בביצוע עבירות מוגנות והטרדה מינית. הבדיקות החלו וכרגע הבירור בעיצומו

|
אילוסטרציה (IMAGO)
אילוסטרציה (IMAGO)

חשיפת ONE: דרמה בספורט הישראלי בעקבות הבדיקה שנעשית לגבי התנהלותו של המאמן הבכיר בענף האתלטיקה. כפי שפורסם ב-ONE אמש (רביעי), כעת נחשפים פרטים נוספים, כאשר באיגוד האתלטיקה בו הוא מועסק החלו בבדיקה רשמית באשר להתנהלותו, לאחר שהתעורר חשד לכאורה לביצוע עבירות מוגנות והטרדה מינית.

הפרשה החדשה הכתה בהלם גורמים בענף האתלטיקה, אך שם ממתינים למסקנות הבדיקה שנעשית ולא ממהרים להגיב. המאמן המוערך והמקצועי חשוד כי ביצע לכאורה עבירות מוגנות והטרדה מינית, ובאיגוד האתלטיקה בו הוא מועסק בוחנים זאת כנדרש ובהתאם להנחיות בענייני מוגנות.

לעת עתה המאמן לא הופיע לעבודה עם ספורטאיו באימונים, זאת לכאורה בשל הליך הבדיקה, שהתחיל בעקבות מידע שהגיע לאיגוד. הספורטאים שמתאמנים תחתיו בשלב זה מתאמנים אצל מאמנים אחרים, אך באיגוד טוענים כי הוא לא הושעה מתפקידו בינתיים. בכל אופן, בהתאם לתוצאות הבדיקה, ייקבע האם הנושא יועבר להליך משמעתי בהמשך. כרגע, הבירור בעיצומו ובשבועות הקרובים צפויות התפתחויות בנוגע לפרשה.

בשלב זה באיגוד האתלטיקה  שומרים על שקט עד לתום הבדיקה הפנימית ולתוצאותיה, ולא ממהרים להגיב בנושא. במקביל, באיגוד האתלטיקה בו הוא מועסק נערכו לאחרונה שיחות גם מול אנשי מקצוע נוספים, במטרה לוודא כי הם מודעים לתקנון לגבי עבירות מוגנות והטרדה מינית, כפי שאמור להיעשות מעת לעת באופן שגרתי.

