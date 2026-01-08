גל פרידמן הודיע על סיום עבודתו כמאמן הנבחרת

איגוד השייט בהודעה מפתיעה. גל פרידמן, המאמן הלאומי של נבחרת הגברים בגלישת רוח וזה שהוביל את תום ראובני לזכייה במדליית הזהב האולימפית בפאריס 2024, הודיע לאיגוד השייט כי יסיים את עבודתו.

פרידמן, מדליסט אולימפי ומאמן מעוטר, ליווה את נבחרת הגברים בקמפיין האולימפי האחרון, שהסתיים בהישג היסטורי - מדליית הזהב של תום ראובני במשחקים האולימפיים. איגוד השייט קיבל את בקשתו של פרידמן.

פרידמן, שזכה בעצמו במדליית זהב אולימפית באתונה 2004, הוא הישראלי היחיד שזכה בזהב אולימפי גם בקריירה כספורטאי וגם כמאמן. ההישג באולימפיאדת פאריס הצטרף לרשימה הארוכה של הצלחות שצבר בקריירה המרשימה שלו כספורטאי.

תום ראובני וגל פרידמן (ראובן שוורץ)

גל פרידמן מסר: "מודה על הזכות להוביל את הנבחרת בחמש השנים האחרונות, כולל מדליית זהב היסטורית שסגרה אצלי מעגל מספורטאי למאמן. לצערי בגלל סיבות אישיות לא אוכל להמשיך בתקופה הקרובה. אני רוצה להודות לאיגוד, לשי בובר, לסמדר פינטוב ולאלי צוקרמן על התמיכה והעזרה לאורך השנים".

שי בובר, יו"ר איגוד השייט בישראל, התייחס לכך ואמר: "גל פרידמן הוביל את תום ראובני למדליית זהב שתישאר חקוקה לנצח בהיסטוריית השייט הישראלי. אני מודה לגל על הובלת נבחרת הגברים ומאחל לו בהצלחה. אני מקווה כי נשוב לשתף פעולה בעתיד".

סמדר פינטוב, מנכ"לית איגוד השייט, הוסיפה: "לעבוד עם גל הייתה חוויה מיוחדת שממנה מאוד נהניתי. הוא מאמן מקצועי ברמה הגבוהה ביותר ואני מקווה שנמשיך לעבוד ביחד בעתיד בצורות שונות, כי גל הוא נכס משמעותי לשייט הישראלי".

סמדר פינטוב ושי בובר (שחר גרוס)

אלי צוקרמן, המנהל המקצועי של איגוד השייט, אמר: "איגוד השייט הביא את גל פרידמן לעמדת המאמן בקמפיין פריז מתוך מטרה להביא מדליה אולימפית לישראל. על המטרה הזו גל הסתער חדור מטרה, והצליח להעמיד את תום ראובני בראש הפודיום. היה לי הכבוד והעונג לעבוד איתו".

איגוד השייט יודיע בהמשך על המינוי החדש לתפקיד מאמן נבחרת הגברים בגלישת רוח בדגם IQ פויל, במסגרת הקמפיין האולימפי ללוס אנג'לס 2028, כאשר בשלב זה יוביל את הנבחרת עוזר המאמן סתיו ביימל. סיום עבודתו של פרידמן נעשה בשיתוף ובהסכמת האיגוד ומועד הסיום נבחר כך שיאפשר הכנה מקסימלית לתחרות המטרה הבאה של הנבחרת, שתתקיים באליפות אירופה במאי.