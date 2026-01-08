"בטוח שאשכיב את הטורקי בסיבוב 1 או 2"

הסופרסטאר הישראלי, אהבת השם גורדון, נערך לקראת אירוע גדול שיתקיים ב-21 בפברואר – שם הוא יעלה להילחם מול יריב טורקי בשידור חי ב-ONE. נוכח הטירוף שיש סביבו ואף אחרי הניצחון הענק בקרב הבכורה שלו ב-UTMA, הלוחם עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מתי החתונה שלך?

“השנה”.

מה עם היריב הטורקי?

“צריך לוודא שהוא יגיע, זו מדינה מוסלמית, נקווה שהוא יגיע”.

איך היריב?

“הוא טוב. אני מכיר אותו המון זמן, אני בטוח שאשכיב אותו בסיבוב הראשון או השני באיזה מרפק”.

למה אחרי דקה או שתיים, רוצים ליהנות?

“רוצה שיהיה מהר”.

אהבת השם גורדון (ONE CHAMPIONSHIP)

מה עובר עליך עכשיו, יש סביבך טירוף. יש הרבה מעריצות, בגלל זה הצעת מהר נישואים?

“לא, תכננתי את זה חצי שנה מראש”.

מה זה עושה לך הפרסום?

“זה מטורף שזה ככה קרה מענף שאף אחד לא הכיר. זה פותח דלת להמון אנשים. אני ספורטאי עם חלומות הרבה יותר גדולים”.

אתה מתאמן?

“לא מפסיק. הבוקר התאמנתי שעתיים, גם בצהריים יש לי ככה בערך”.

מה המטרה לשנה הקרובה?

“לעשות מה שעשיתי פי כמה. אני מכין הפתעה בסוף השנה”.

למה אתם לא מתחרים כל האחים?

“בואו לבית שלנו ותראו בלייב. אנחנו עושים קרבות בידור באינסטגרם”.

הקרבות אמיתיים או הצגה?

“ברור שאמיתיים”.

מה נאחל לסיום?

“שהטורקי יגיע וננצח בקרב”.