בדרך להיות היו"ר: אשלגי יצהיר על ניגוד עניינים

חגי אשלגי ימונה ליו”ר איגוד השחייה בישיבת ההנהלה שתתקיים היום (חמישי). ל-ONE נודע, כי האיש שיחליף את עדי ביכמן, נדרש להצהיר על ניגוד עניינים בטרם כניסתו לתפקיד, על מנת להבטיח כי לא יפעל בניגוד עניינים.

כידוע, חגי אשלגי הוא עורך דין במקצועו, אבל גם הבעלים של כלי תקשורת העוסק בספורט ואף מארגן תחרויות שחייה, ועל כן הוא נדרש להצהיר על כך ולהבטיח כי לא יפעל בניגוד עניינים במהלך כהונתו כיו”ר. אשלגי מוערך ומבין מה נדרש ממנו, בהיותו גם בורר בהתאחדות לכדורגל והיועץ המשפטי של מנהלת הליגה לכדורסל.

אתמול בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, ח”כ סימון דוידסון, יו”ר איגוד השחייה לשעבר, אמר על מועמדותו: “אני מכיר את חגי אשלגי שנים, הוא אוהב שחייה והוא ראוי לתפקיד”. יחד עם זאת, הבהיר: “לדעתי הוא חייב להצהיר על ניגוד עניינים”.

עו״ד אשלגי כבר חבר בהנהלת האיגוד. למעשה, ההנהלה תבחר בו מתוכה, ללא הליך של בחירות. עדי ביכמן יו”ר איגוד השחייה היוצאת שמונתה למנכ”לית הוועד האולימפי, תפנה את מקומה בהנהלה ומי שיחליף כחבר הנהלה, יהיה דן ביטוין, יו”ר ועדת הכספים של האיגוד, בהחלטת מרכז מכבי.

הדירוג היוקרתי של גורבנקו, לצד מייקל פלפס

בתוך כך, השחיינית המובילה של ישראל, אנסטסיה גורבנקו, שוב מופיעה ברשימה יוקרתית של השחיינים המובילים בעולם שמסוגלים לשחות “400 מטר מעורב אישי מושלם”, שנערכת על ידי מגזין השחייה ‘SwimSwam’ והפעם היא דורגה במקום השלישי בעולם. לשם ההשוואה, אצל הגברים, אגב, מייקל פלפס האגדי מדורג במקום השלישי.

אנסטסיה גורבנקו (גלעד קוולרצ'יק)

הדירוג נעשה על ידי חיבור מתמטי של ארבעת המקצים המרכיבים את משחה ה-400 מטר מעורב אישי. הדירוג, שפורסם כחלק מסדרת ניתוחים שנתית, מבוסס על חיבור הזמנים הטובים ביותר של כל שחיינית בארבעת המקצים 100 מטר פרפר, 100 מטר גב, 100 מטר חזה ו-100 מטר חופשי. בשנה שעברה היא דורגה במקום השני, הפעם גורבנקו שלישית.

במקום הראשון ברשימה נמצאת ההולנדית מרית שטיינברגן עם זמן משולב של 3:57.67 דקות. במקום השני נמצאת המדליסטית האולימפית האוסטרלית קיילי מקיואן עם 3:57.76. הישראלית אנסטסיה גורבנקו רשמה זמן משולב של 3:57.92. האם הדירוג מלמד על יכולותיה של גורבנקו להתמודד על מדליה במשחקים האולימפיים הבאים בלוס אנג’לס 2028 במשחה ה-400 מעורב? רק הזמן יגיד.