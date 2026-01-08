"דני חשוב לפורטלנד יותר מאשר דוראנט ליוסטון"

דני אבדיה, ממשיך לחזק את תיק המועמדות שלו לאולסטאר מיום ליום. הפעם זה הגיע בדמות הופעה של 41 נקודות, שישה ריבאונדים ושני אסיסטים, בניצחון ביתי דרמטי במיוחד של פורטלנד 102:103 על יוסטון. “דני סתם את הגולל על כל הוויכוחים נגד המועמדות שלו לאולסטאר”, קבעו בתקשורת בפורטלנד.

אבדיה קלע 13 מ-24 מהשדה והמשיך להגיע לקו העונשין בקצב פשוט מדהים, עם 13 מ-15 מהקו במשחק הזה. 41 הנקודות היו שיא עונתי עבורו והכמות הגבוהה ביותר שקלע מאז שהצטרף לבלייזרס בעונה שעברה. מדובר גם בשתי נקודות בלבד פחות משיא הקריירה שלו, אותו קבע עוד במדי וושינגטון.

“פורטלנד גנבה אולסטאר בדמותו של דני אבדיה”

בפורטלנד המשיכו לנתח: “בקצב ההתקדמות המהיר של אבדיה, משהו אומר לנו שהוא עוד ישבור את שיא הקריירה הזה עד סוף העונה. העלייה שלו למעמד של כוכב היא הסיבה המרכזית לכך שהבלייזרס, למרות פציעות רבות, עדיין נמצאים בתמונת הפלייאוף. פורטלנד מדורגת כעת במקום התשיעי במערב עם מאזן 20:18. מאז שאבדיה הפך למוקד המרכזי של הקבוצה, אין זה מפתיע שהיא במגמת עלייה, כשהוא מציג את הכדורסל הטוב ביותר בקריירה שלו. לבלייזרס רצף פעיל של ארבעה ניצחונות, ושישה ניצחונות בשבעת המשחקים האחרונים”.

דני אבדיה (רויטרס)

מוקדם יותר העונה נראה היה שהמאזן של פורטלנד יפגע בסיכויי האולסטאר של אבדיה, אך גם זה כבר לא מהווה בעיה. מה שהופך את המאזן למרשים עוד יותר הוא איכות הניצחונות, כולל על אוקלהומה, דנבר ויוסטון, ככל הנראה שלוש הקבוצות הטובות בליגה.

לפורטלנד היו גם לא מעט הפסדים קורעי לב העונה, כולל שני סלי ניצחון עם הבאזר שספגו מניקולה ווצ’ביץ’ ומדסמונד ביין. קווין דוראנט כמעט הצטרף לרשימה הזו, אך החטיא זריקת מיד ריינג’ קשה תחת שמירה צמודה. טרי איסון כבר היה בעמדה לסל ניצחון בטיפ אין, אך ההילוך החוזר הראה שאצבעותיו עדיין נגעו בכדור כשהזמן נגמר.

יוסטון תנסה לנקום על ההפסד הזה במשחק החוזר שייערך ביום שישי במודה סנטר. במקביל, פורטלנד תנסה להאריך את רצף הניצחונות שלה לחמישה. “היינו אומרים שזו עוד הזדמנות עבור אבדיה לבסס את מקומו באולסטאר, אבל עם היכולת שהוא מציג לאחרונה, הוא כבר אמור להיחשב כמעט כנעול”, טענו בארה”ב וסיכמו: “ואם הוא ימשיך להציג משחקים כמו זה, השיח יצטרך בקרוב לעבור מאולסטאר לאול-NBA”.

דני אבדיה (רויטרס)

“המספרים לא משקרים, ואם אתם מתווכחים עם זה, אתם נגד מתמטיקה. דני, למרות העונה המבריקה שלו, אולי עדיין לא טוב כמו קווין דוראנט. אבל כוכב הבלייזרס מדורג כרגע במקום השביעי בהצבעות לאולסטאר מבין שחקני המערב, לפני דוראנט (מקום תשיעי) ולברון ג’יימס (מקום שמיני). לפניו נמצאים שישה שחקנים עם שורה ארוכה של הופעות באול-NBA, בהם סטף קרי, ניקולה יוקיץ’ ו-ויקטור וומבניאמה, כך שקשה באמת להתלונן על מיקומו של דני ברשימה הזו, אפילו עבור אוהדי פורטלנד השרופים ביותר”, נטען בכתבה נוספת.

“למעשה, די מטורף לראות את שמו של דני לצד הכוכבים הגדולים ביותר בליגה, ועוד יותר מטורף שזה לגמרי מוצדק. כי זה באמת מוצדק. אבדיה חשוב לקבוצה שלו בערך כמו שכל כוכב אחר חשוב לקבוצה שלו. למען האמת, הוא אולי חשוב יותר לבלייזרס ממה שדוראנט חשוב לרוקטס”, התייחסו בארה”ב לחשיבות הישראלי.

דוראנט (רויטרס)

“אפשר לדבר כמה שרוצים על סחיטת עבירות, ואפשר להתפלא עד כמה זה משוגע שלדני יש יותר קולות משחקנים מהגדולים בהיסטוריה. אבל בסופו של דבר, אבדיה מעמיד ממוצעים של 27 נקודות, 7 ריבאונדים ו-7 אסיסטים כאופציה מספר 1 בקבוצה תחרותית במערב”, ניתחו בארה”ב.

“זה קורות חיים מאוד ברורים של אולסטאר, ולא רחוקים בכלל גם משחקן ברמת אול-NBA. הוא עובר בהצלחה גם את מבחן המספרים העמוקים וגם את מבחן העין. לנוכח הפציעות של השחקנים השני והשלישי בטיבם בבלייזרס, אבדיה פשוט הגדיל נפח, לקח אחריות והפך לכוכב. כן, הוא זורק הרבה עונשין. הוא גם חודר יותר מכל שחקן אחר ב-NBA. להגיע לקו העונשין זו מיומנות בכדורסל המודרני. זה לא תמיד כיף לצפייה, אבל הוא פשוט ממשיך להיסחט לעבירות”.

דני אבדיה (רויטרס)

אם אבדיה אכן ייבחר לאולסטאר, הוא יהיה שחקן הבלייזרס הראשון מאז עונת 2022/23 שיעשה זאת, והראשון שלא נקרא דמיאן לילארד מאז שלמרקוס אולדרידג’ השיג את הכבוד הזה בעונת 2014/15. זה יותר מעשור. דיים היה נוכחות קבועה במשחק האולסטאר, ולראות “בלייזר” חדש מייצג את פורטלנד זה יהיה מחזה מיוחד.

“זו תקופה חדשה בכדורסל של פורטלנד, ויש בקבוצה הזו כמה שחקנים עם פוטנציאל להגיע יום אחד לאולסטאר בעצמם. אבל נראה שדני יהיה זה שיפרוץ ראשון את הדרך עבור הדור החדש של הבלייזרס”, מסכמים בארצות הברית.