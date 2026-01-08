מכבי חיפה נקנסה ב-50,000 ש"ח על דגל הפריסה

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל פרסם את פסק דינו בפרשת שלט הפריסה של אוהדי מכבי חיפה בדרבי, וקבע קנס כבד במיוחד של 50,000 ש”ח למועדון, תוך ביקורת חריפה וחריגה בעוצמתה על התנהלות הקבוצה והמסר שעלה מהיציע. הדיין נעם ליובין הרשיע את מכבי חיפה בעבירות של אי קיום חובת הקבוצה הביתית והתנהגות בלתי הולמת של אוהדים, בעקבות פרישת שתי כרזות פוגעניות ביציע הצפוני, אשר הוצגו מרגע עליית השחקנים ועד שתי דקות בתוך המשחק, כ-10 דקות בסך הכל.

בפסק הדין תואר המיצג במילים קשות במיוחד. הדיין קבע כי מדובר ב“מייצג חשוך, ברוטלי, דוחה ומבזה, המעודד אלימות קשה כנגד נשים ומהווה שפל מדרגה כמוהו טרם ראינו ושיא חדש של איבוד עשתונות מוסרי ביציעים”. עוד הוסיף כי התחושה שהביעה מכבי חיפה בהודעתה, לפיה חשה “אי נוחות רבה”, אינה מספקת כלל, וכתב כי היה מצופה ל“הבעת שאט נפש וסלידה בלשון קשה וחד משמעית, שאינה מותירה מקום לספקות”.

בית הדין דחה אחת לאחת את טענות המועדון, ובראשן הניסיון לגלגל אחריות אל המשטרה. בפסק הדין הודגש כי לפי נוהל משטרת ישראל, האחריות לאישור תוכן הכיתוב על אביזרי עידוד חלה על מנהל האירוע מטעם הקבוצה. “אין על הנאשמת לעסוק בחיפוש אחר אחראים ‘מבחוץ’ למחדל”, כתב הדיין, “אלא מוטלת עליה החובה לאתר את אותם אחראים למעשה דוחה ‘מבית’ ולטפל בהם ביד קשה”. עוד נקבע כי “לא יכולה להיווצר סיטואציה מעשית בה מונפות כרזות מעין אלו מבלי שיודע על תוכנן ומאשר הנפתן מי מאנשי הקבוצה”.

התפאורה של אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)

גם טענת האכיפה הבררנית נדחתה על הסף. בית הדין קבע כי עצם העובדה שמקרים אחרים לא הובאו לדין אינה מפחיתה מחומרת המעשה הנוכחי, והבהיר כי להתאחדות הזכות ואף החובה להחמיר את מדיניות האכיפה כאשר מדובר בתופעה קיצונית ואלימה. “זכותה המלאה של ההתאחדות להחליט כי קצה סבלנותה למעשים מעין אלו”, נכתב, “ולהעמיד לדין מכאן והלאה את הנאשמת וכל קבוצה אחרת בגין מעשים מבזים כגון אלו”.

בסיכום פסק הדין הועמד המועדון בפני צומת ערכי. “על הנאשמת להעביר מסר חד וברור לאוהדי הקבוצה”, כתב הדיין, “כי חופש העידוד, היצירה והביטוי אינו החופש לביזוי ולפגיעה שפלה כפי שנעשה במקרה זה”. בהתאם לחומרת האירוע, נדחתה בקשת התובע לקנס של 10,000 ש”ח בלבד, ובית הדין גזר על מכבי חיפה קנס כספי בפועל בסך 50,000 ש”ח, לצד קנס על תנאי של 100,000 ש”ח בכל הרשעה חוזרת בעבירה הקשורה למעשי אוהדים, לרבות הצגת שילוט פוגעני.