יום חמישי, 08.01.2026 שעה 12:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"ישנם מגעים מתקדמים בין מכבי חיפה לברוניניו"

אחרי שנודע שמכבי ת"א ירדה מהברזילאי, באוקראינה טוענים: המגעים בין הירוקים לשחקן תופסים תאוצה והוא עשוי להגיע לקבוצה של ברק בכר בחלון הנוכחי

|
ברוניניו (IMAGO)
ברוניניו (IMAGO)

אחרי שנודע שמכבי תל אביב ירדה מהשחקן הברזילאי ברוניניו, באוקראינה טוענים שיש האצה במגעים בין הקיצוני למכבי חיפה, שמתעניינת בו וכרגע נמצאת עמו במגעים מתקדמים.

במכבי חיפה מנסים להאיץ את חיזוק הקבוצה ועל פי מקורות באוקראינה המגעים בין חיפה לברוניניו הברזילאי תופסים תאוצה חיובית.

הקבוצה מהכרמל מודעת לצורך ולהשקעה בינואר לצרף שני שחקנים, כאשר ברוניניו אחד מאותם שחקנים שהשם שלו עולה כמועמד ראוי ביותר.

ברוניניו (IMAGO)ברוניניו (IMAGO)

ברוניניו הוא אחד השחקנים הבולטים של קרפטי לבוב, והוא עשוי לעזוב את המועדון כבר בחלון ההעברות בחורף, כאשר הנהלת הקבוצה בוחנת אפשרות למכור את הקשר ההתקפי הברזילאי בן ה-25.

המצב השתנה סביב השחקן השתנה מאז הקיץ, וכעת נראה שהאפשרות למעבר בחורף נמצאת על השולחן. השחקן עצמו חתום בלבוב עד 2028.

בעונת 2025/26 רשם ברוניניו 15 הופעות במדי קרפטי לבוב, בהן כבש שישה שערים ובישל שניים נוספים. על פי אתר ‘טרנספרמרקט’, שוויו מוערך בכ-1.2 מיליון אירו. לבוב רכשה את ברוניניו מאתלטיקו מניירו בקיץ עבור 800,000 אירו אחרי ששיחק בקבוצה האוקראינית בהשאלה מאז ספטמבר 2024.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */