"ישנם מגעים מתקדמים בין מכבי חיפה לברוניניו"

אחרי שנודע שמכבי תל אביב ירדה מהשחקן הברזילאי ברוניניו, באוקראינה טוענים שיש האצה במגעים בין הקיצוני למכבי חיפה, שמתעניינת בו וכרגע נמצאת עמו במגעים מתקדמים.

במכבי חיפה מנסים להאיץ את חיזוק הקבוצה ועל פי מקורות באוקראינה המגעים בין חיפה לברוניניו הברזילאי תופסים תאוצה חיובית.

הקבוצה מהכרמל מודעת לצורך ולהשקעה בינואר לצרף שני שחקנים, כאשר ברוניניו אחד מאותם שחקנים שהשם שלו עולה כמועמד ראוי ביותר.

ברוניניו (IMAGO)

ברוניניו הוא אחד השחקנים הבולטים של קרפטי לבוב, והוא עשוי לעזוב את המועדון כבר בחלון ההעברות בחורף, כאשר הנהלת הקבוצה בוחנת אפשרות למכור את הקשר ההתקפי הברזילאי בן ה-25.

המצב השתנה סביב השחקן השתנה מאז הקיץ, וכעת נראה שהאפשרות למעבר בחורף נמצאת על השולחן. השחקן עצמו חתום בלבוב עד 2028.

בעונת 2025/26 רשם ברוניניו 15 הופעות במדי קרפטי לבוב, בהן כבש שישה שערים ובישל שניים נוספים. על פי אתר ‘טרנספרמרקט’, שוויו מוערך בכ-1.2 מיליון אירו. לבוב רכשה את ברוניניו מאתלטיקו מניירו בקיץ עבור 800,000 אירו אחרי ששיחק בקבוצה האוקראינית בהשאלה מאז ספטמבר 2024.