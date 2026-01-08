יום חמישי, 08.01.2026 שעה 12:05
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

דרבי היסטורי בעיר אום אל פאחם בליגה א' צפון

מחזור סוף הסיבוב: הקבוצה מהמגזר, שהוקמה בשנת 2020 על חורבותיה של מכבי האגדית, תפגוש לראשונה את הפועל, ששיחקה עד לעונה שעברה בליגה הלאומית

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

הסערה הצפויה בסוף השבוע לא אמורה לקלקל את חגיגת הכדורגל בליגה א' צפון, כאשר המחזור ה-15 צפוי להתפרס על פני שלושה ימים, בין הימים שישי לראשון. מדובר אגב במחזור שיינעל את הסיבוב הראשון לעונת המשחקים 2025/26, כשבמרכז העניינים צעירי אום אל פאחם תארח את הפועל אום אל פאחם לדרבי היסטורי ראשון בין שני המועדונים.

בהמשך המחזור, המוליכה, מכבי אחי נצרת, שצירפה לשורותיה את אחמד עאבד, תארח את בני מוסמוס. צעירי טמרה תפגוש את כרמיאל, באקה אל גרבייה תתמודד מול עראבה, מכבי נוג'ידאת תחפש ניצחון שלישי מול מ.ס טירה, מגדל העמק ועמרי שחם יפגשו את אתא ביאליק ושלומי דורה, עירוני נשר תנסה להתאושש מול בית שאן ונווה שאנן במפגש עולות חדשות מול הפועל טירת הכרמל.

שחקני אום אל פאחם, דרבי חשוב לפניהם (חגשחקני אום אל פאחם, דרבי חשוב לפניהם (חג'אג' רחאל)

צעירי אום אל פאחם – הפועל אום אל פאחם (09/01, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 12:40)

היסטוריה בעיר. המארחת, שהוקמה בשנת 2020, לאחר התפרקותה של מכבי, תפגוש את מי ששיחקה במשך לא מעט שנים בליגה הלאומית, הפועל אום אל פאחם. האורחת צברה בעיות כלכליות, מה שהוריד את הקבוצה לליגה א', ואם לא די בזאת, פתחה עונה במינוס 12 נקודות.

ארבע מחמש הניצחונות של צעירי א.א פאחם העונה הגיעו במשחקי הבית שלה, כך שהקבוצה של אמיר ראדי תבוא במלוא המרץ מול היריבה העירונית, שנחלה הפסד בדמות 2:0 לנווה שאנן ביום שלישי האחרון. למרות מיקומה בטבלה (16 ואחרון), הפועל הבקיעה 20 שערים עד כה העונה, בעוד יריבתה מבית, כבשה רק 19 שערים לעת עתה.

מכבי אחי נצרת – הפועל בני מוסמוס (10/01, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)

כבר ארבעה משחקים ששחקניו של נסים אגברייה לא מפסידים. בשלישי השיגה הקבוצה תיקו מול צעירי אום אל פאחם מהצמרת, בעוד המארחת בעטה בדלי עם 0:0 מול הפועל בית שאן מהתחתית. עלאא סאיג קיבל לסגל שלו את החלוץ הוותיק והמוכשר, אחמד עאבד, שצפוי לעמוד לרשותו ואף לשחק מול בני מוסמוס. באחי נצרת לא תתקבל כל תוצאה מלבד ניצחון והישארות במקום הראשון.

שחקני מכבי אחי נצרת, רוצים להישאר בפסגה (חגשחקני מכבי אחי נצרת, רוצים להישאר בפסגה (חג'אג' רחאל)

הפועל מגדל העמק – מכבי אתא ביאליק (10/01, מגדל העמק, 20:00)

עמרי שחם, שהגיע לליגה א', ינסה להמשיך את היכולת שהציגה קבוצתו ביום שלישי האחרון, אל מול החבורה של שלומי דורה, מאתא ביאליק, שגם הם השיגו ניצחון במחזור אמצע השבוע. שחם יצטרך למצוא פתרון לסוגיית משחקי הבית, בהם השיגה קבוצתו רק שש נקודות עם ניצחון אחד בלבד. האורחת תצטרך לשמור היטב על השער, כאשר היא סופגת משמעותית יותר במשחקי החוץ שלה.

מכבי נווה שאנן – הפועל טירת הכרמל (11/01, אגרטק חיפה, 21:00)

קרב בין שתי קבוצות שהעפילו בתום עונת המשחקים הקודמת לליגה א'. מעבר לכך, קרב קצוות, הרי שהמארחת במקום השני ואילו האורחת, נמצאת מתחת לקו האדום במקום ה-15, השני מהתחתית הבוערת. על הנייר פערי הרמות מדברים בעד עצמם. נווה שאנן עדיפה, בטירת הכרמל ינסו שלא להתבזות. מרבית הנקודות שהשיגה טירת הכרמל העונה היו דווקא במשחקי החוץ שלה.

יתר מועדי ומשחקי המחזור:

מ.כ צעירי טמרה – הפועל עירוני כרמיאל (09/01, טמרה, 13:00)

הפועל עירוני באקה אל גרבייה – הפועל עירוני עראבה (09/01, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 13:30)

מכבי נוג'ידאת – מ.ס טירה (09/01, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 13:45)

עירוני נשר – הפועל בית שאן (11/01, אצטדיון נשר, 18:30)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */