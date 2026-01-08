חברו הטוב של סולומון בפיורנטינה יברח לאינטר?

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שבו קבוצות יכולות להתחזק לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ברגעים המכריעים ביותר. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (חמישי).

דיווחים חמים

# חדשות רעות למנור סולומון? ב’טוטו ספורט’ האיטלקי מדווחים כי אחרי שאינטר הפסידה מול ברצלונה על שורותיו של ז’ואאו קאנסלו, החיפוש אחר מגן ימני נמשך ודודו של פיורנטינה, חברו הטוב של מנור משחטאר, נמצא על הכוונת של הנראזורי: “אף אחד (מלבד קין) לא יכול להיחשב כבלתי ניתן למכירה בפיורנטינה”.

# עוד באיטליה – דיווחים כי במילאן התחילו שיחות להאריך את החוזה של לוקה מודריץ' בעונה נוספת, נזכיר שהקרואטי בגיל 40, הוא השחקן שמשחק הכי הרבה דקות העונה אצל הרוסונרי.

לוקה מודריץ' (IMAGO)

# דיווחים מברזיל מצביעים על כך שפלמייראס מעוניין בקשר של מנצ'סטר יונייטד, קאסמירו. המועדון הברזילאי יציע לשחקן חוזה לשנתיים אם לא יאריך אותו באולד טראפורד. הם מקווים שההצעה של שנתיים במקום שנה אחת תשכנע אותו לחתום.

# דיווח מעניין ומפתיע בספרד מכיוון ‘מונדו דפורטיבו’: בוקה ג’וניורס מעוניינת להחתים את לא אחר מאשר מרקו וראטי. הקשר הוותיק, אקס פאריס סן ז’רמן, משחק היום ב א-דוחייל מליגת העל הקטרית. המועדון הארגנטינאי יצטרך לפנות משבצת של שחקן אירופאי בשביל להנחית את האיטלקי.

וראטי לצד מסי וניימאר בפ.ס.ז' (IMAGO)

# עיתונאי ‘סקיי ספורט’ פלוריאן פלטנברג דיווח כי לנארט קארל, ילד הפלא של באיירן מינכן שעורר סערה עקב הצהרתו לגבי מעבר לריאל מדריד, פתוח להארכת חוזה בצורה ארוכת טווח אצל הבווארים. חוזהו הנוכחי יוארך אוטומטית עד 2029, ביום הולדתו ה-18, ב-22 בפברואר 2026, אך לבאיירן יש עניין רב בהארכת החוזה עד 2030 או 2031 עם שכר אפשרי בין 5 ל-8 מיליון אירו.

# דיווח של פאבריציו רומאנו – חברו של אוסקר גלוך באייאקס, קנת’ טיילור, בדרך לאיטליה. על פי העיתונאי האיטלקי, הקבוצה מאמסטרדם ולאציו הסכימו על עסקה של 15 מיליון אירו: “מתקיימות שיחות עם סביבת השחקן כדי לקבל אור ירוק ולנסוע לבדיקות רפואיות”.