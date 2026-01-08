הפועל רמת השרון נתבעת בסכום של 50,500 ש"ח

ברקע תביעתם של פיזיותרפיסטית העבר של הפועל רמת השרון, יעל ארז, ופיזיוטרפיסט העבר, עומרי לינדמן, נודע ל-ONE כי גם ישראל אברג'יל, מנכ"ל הפועל מרמורק כיום, תובע את העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים של המועדון וכן את העמותה המנהלת את קבוצת הנשים. הסיבה? אי תשלום שכר, הלנת שכר.

ישראל אברג'יל, באמצעות נציגו, עו"ד אלדד אהרוני, העביר "תביעה מהירה (קוגנטית)" בפני המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. התביעה כנגד העמותה, המנהלת את קבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת השרון (בוגרים, ליגה א' דרום), כוללת סכום של 33,000 אלף שקלים. את העמותה המנהלת את קבוצת כדורגל הנשים, תובע מנכ”ל הפועל מרמורק, בסכום כולל של 17,500 אלף שקלים.

עו"ד אלדד אהרוני (פרטי)

בעונת המשחקים 2022/23 ישראל אברג'יל חתם על חוזה מול הפועל ניר רמת השרון, כשתפקידו במועדון הבוגרים היה עוזר מאמן. ההסכם בין הצדדים נחתם ב-01/09/2022 כשבמסגרתו התחייבה הקבוצה לשלם לו במשך תשעה חודשים. ביום 01/05/2023 הוצע לו לאמן את קבוצת הנשים, כשבין הצדדים נחתם חוזה לעסקה של חודש אחד.

עו"ד אלדד אהרוני צירף לתביעות את ההסכמים שנחתמו בין המיוצג שלו לבין הפועל ניר רמת השרון גברים, וכך גם בין אברג’יל לקבוצת הנשים. כעת נשלחו מכתבי ההתרעה, טרם נקיטת הליכים משפטיים, וניסיונות התכתבויות מול בכירי רמת השרון, שאינם מגיבים להודעותיו של ישראל אברג'יל, למרות שעל פי החוק הם חייבים לו כסף.