יום חמישי, 08.01.2026 שעה 12:04
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

הפועל רמת השרון נתבעת בסכום של 50,500 ש"ח

בטענה להלנת שכר: ישראל אברג'יל, מנכ"ל הפועל מרמורק כיום, תובע את מנהלת עמותת הבוגרים והנשים של רמת השרון, שם שימש כעוזר מאמן ומאמן ראשי

|
ישראל אברג'יל (יונתן גינזבורג)
ישראל אברג'יל (יונתן גינזבורג)

ברקע תביעתם של פיזיותרפיסטית העבר של הפועל רמת השרון, יעל ארז, ופיזיוטרפיסט העבר, עומרי לינדמן, נודע ל-ONE כי גם ישראל אברג'יל, מנכ"ל הפועל מרמורק כיום, תובע את העמותה המנהלת את קבוצת הבוגרים של המועדון וכן את העמותה המנהלת את קבוצת הנשים. הסיבה? אי תשלום שכר, הלנת שכר.

ישראל אברג'יל, באמצעות נציגו, עו"ד אלדד אהרוני, העביר "תביעה מהירה (קוגנטית)" בפני המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. התביעה כנגד העמותה, המנהלת את קבוצת הכדורגל הפועל ניר רמת השרון (בוגרים, ליגה א' דרום), כוללת סכום של 33,000 אלף שקלים. את העמותה המנהלת את קבוצת כדורגל הנשים, תובע מנכ”ל הפועל מרמורק, בסכום כולל של 17,500 אלף שקלים.

עו"ד אלדד אהרוני (פרטי)עו"ד אלדד אהרוני (פרטי)

בעונת המשחקים 2022/23 ישראל אברג'יל חתם על חוזה מול הפועל ניר רמת השרון, כשתפקידו במועדון הבוגרים היה עוזר מאמן. ההסכם בין הצדדים נחתם ב-01/09/2022 כשבמסגרתו התחייבה הקבוצה לשלם לו במשך תשעה חודשים. ביום 01/05/2023 הוצע לו לאמן את קבוצת הנשים, כשבין הצדדים נחתם חוזה לעסקה של חודש אחד.

עו"ד אלדד אהרוני צירף לתביעות את ההסכמים שנחתמו בין המיוצג שלו לבין הפועל ניר רמת השרון גברים, וכך גם בין אברג’יל לקבוצת הנשים. כעת נשלחו מכתבי ההתרעה, טרם נקיטת הליכים משפטיים, וניסיונות התכתבויות מול בכירי רמת השרון, שאינם מגיבים להודעותיו של ישראל אברג'יל, למרות שעל פי החוק הם חייבים לו כסף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
