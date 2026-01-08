"המעורבים סולקו, להנהלה החדשה אין קשר לתיק"

מ.כ רמת השרון בכדורגל נשים הורשעה בעבירות של הפרת תקנוני ההתאחדות בנסיבות מחמירות, זיוף רישום שחקניות, זיוף בדיקות רפואיות כפי שנחשף לראשונה בתוכנית “שיחת היום” של ONE. על כך נגזרו עליה הפסקת פעילות בפועל עד תום עונת המשחקים וכן קנס כספי בסך 50 אלף שקלים. על היו”ר ליאור סילוק, נגזרה הרחקה מכל פעילות עד לתום עונת 2026/27.

על אותה החלטה של בית הדין המשמעתי מיום 30 בדצמבר 2025, רמת השרון ערערה היום (חמישי) לבית הדין העליון שליד ההתאחדות לכדורגל. במסגרת הערעור באמצעות עו"ד יפתח אבן עזרא, נטען כי “העונש שהוטל כבד מנשוא, חסר תקדים וחסר כל פרופורציה”, וכי משמעותו היא “הוצאה לצמיתות של מועדון נשים ותיק ממעגל הפעילות”. לטענת המערערים, בית הדין המשמעתי כמעט שלא נימק את החלטתו ביחס לעונש וגזר סנקציה דרמטית.

הערעור מפרט את הרקע הכלכלי והניהולי לפרשה, ובכלל זה משבר תקציבי חמור שנגרם בשל אי העברת תמיכות עירוניות, סנקציית איסור העברות שהוטלה על הקבוצה על ידי פיפ”א, ואי היכולת לעמוד במכסת שחקניות המינימום שנדרשה לפתיחת עונת 2025/26.

באשר לליאור סילוק נטען כי הרשעתו שגויה מיסודה: “לא הובאה ולו ראיה אחת לכך שהיה מעורב במעשים או ידע עליהם בזמן אמת”. לדבריו, תפקידו הצטמצם לשמש איש קשר טכני מול הרשות לבקרת תקציבים, והוא העביר פניות לגורמים המוסמכים בלבד. כעת יידרש בית הדין העליון להכריע אם להתערב בהחלטה.

משתתפים:

הדיין עו”ד עדי זרנקין.

הדיין עו”ד מיגל דויטש.

הדיין עו”ד אפרים ברק

התובע עו”ד גלעד ברגמן.

עו”ד יפתח אבן עזרא, מייצג את ליאור סילוק ומ.כ רמה”ש.

יואב גרוס, חבר עמותה של מ.כ רמה”ש.

מהלך הדיון:

אבן עזרא: “קשה שלא להתרשם מהצורה שבה ניתן פסק הדין, יש פה תיק שלכאורה לפי התוצאות שלו, הוא תיק ברמת בגידה ברעיון הציוני, וזה נכון שלא היה מחלוקת על העובדות, אבל יש פה פסק דין שכל נושא העונש לא מנומק, אין בו כלום. היית מצפה שבעבירה כזו שלא נתקלים בה בין כותלי ההתאחדות לכדורגל כל שנה, אז כשאתה מטיל עונש חמור כזה ולא מנמק אותו כמו שצריך, זה חמור. אז אתה בא ואומר שיכול להיות שכל זה נכון, אבל יש פה הנהלה חדשה, שכל המעורבים המרכזיים מהתיק סולקו, ואין להנהלה החדשה שום קשר לתיק”.

הדיין זרנקין: “אז מה העונש ההולם שאתה מציע לקבוצה? כי מגיע עונש”.

אבן עזרא: “הורדת נקודות זה עונש קשה, אבל זה עונש שהולם את האירוע ומאפשר לה להמשיך להיות תחרותית, זה קבוצה של ליגת נשים שהתחרות בה מצומצמת. זה לא סיטואציה של קבוצת גברים שבאה ועושה מה שעושה, מעיפים אותה, ויום אחרי היא תבוא עם שם אחר, אף אחד לא יעשה את זה בקבוצת נשים. וברגע שגוזרים עליהם הפסקת פעילות אז היא לא תחזור לפעילות, הקבוצה לא תתקיים ובנות לא יהיו”.

גרוס: “אנחנו באנו ולקחנו את הקבוצה ממקום קהילתי, אני אזרח רמת השרון ובא לי לתרום לעיר. כשרוצים להעניש קבוצה, אז זה מרתיע הרחקה של האנשים עצמם והענשתם. כשאתה נותן עונש לקבוצה אז זה רק מרתיע תורמים ורוכשים. המעשה שנעשה לא נתן לה יתרון ספורטיבי, לא עזר להם בעמדה בליגה, וזה עונש שפגע בקבוצה עצמה ולא בשאר קבוצות הליגה. אני וג’ורג’ לקחנו את המועדון עם חובות של מיליונים, מועדון שבוודאי לא שווה את החובות האלה, אבל יש עניין בלקחת קבוצה כזו ולהביא את התרומה הזו לקהילה של רמה”ש, ואנחנו באים כדי לעשות משהו שתושבי ותושבות העיר יהיו גאים בו, שנערים ונערות יהיו גאים בו, וזה מקשה עלינו לקחת על עצמנו את הדברים האלה יחד עם עונש כבד, מה שיכול למנוע מאיתנו כניסה לקבוצת הנשים. אנחנו רואים חשיבות גדולה בכדורגל נשים ובקידום כדורגל נשים, ולכן אנחנו כן מבקשים התחשבות מבית הדין. אני מבין שהמעשים שנעשו היו חמורים אבל אין לנו קשר אליהם, האנשים שהיה להם קשר, לא יהיה להם קשר למועדון הזה יותר, ונשמח שתיתנו לנו צ’אנס להתחיל דף חדש”.

התובע: “אנחנו חושבים שהחלטת בית הדין המשמעתי היא החלטה נכונה, והיא ההגיונית היחידה בנסיבות העניין. ברמה הערכית, השבנו את הטענה של הנאשמת, ואני לא חושב שהעבירה הזו היא ברת השוואה למקרה אחר. המעשים כאן הם מעשים שחותרים תחת ערכי הספורט של הכדורגל, זיוף מסמכים ובדיקות רפואיות, גרימה לקטינות ללכת ולזייף בדיקות רפואית, אלה מעשים שלא ניתנים על הדעת. המטרה של מעשים אלה היו על מנת רישום הקבוצה לליגה, ולא בשביל יתרון ספורטיבי, והעונש הראוי הוא להשיב את הקבוצה למצבה לפני מעשי הרמייה. נפגשתי עם חבריי בהתאחדות על מנת לחשוב איך אפשר לבוא לקראת קבוצת רוכשים חדשה שרוצים לבנות כאן משהו נקי בקבוצה. אז לדעתי מי שרוצה לבוא ולנקות את הכתם, צריכים לעבור את הדרך לאחר העונש שצריכים לקבל על עצמם. לצערנו הרב, מגיעים אלינו לפעמים מקרים קשים יותר ופחות, ומה יגידו במקרים אחרים כשיבואו ויראו את המקרה הזה, שאפשר למחול על עבירה שכזו. הבקשה שלנו היא שתוביל לירידת ליגה וביטול המשחקים העונה נגד הקבוצה, אז אם לא רוצים לחרוץ את גורלה של הקבוצה ולבטל את עונתה בליגה, צריך לתת הורדת נקודות מספקת”.

אבן עזרא: “נתקלנו פה בכדורגל הישראלי בהמון מקרים של זיופים, חוזים וגיל ומקרים שכאלה, ובחיים לא הורידו קבוצה ליגה על דבר כזה. לא קיבלנו פה מענה מהתובע כלפיי קבוצות אחרות שאומנם לא זייפו חוזים, אבל ביטלו חוזים מיד אחרי הרישום לעונה כדי שיהיה להן מספיק שחקנים לרישום”.

הדיין זרנקין: “תודה רבה, אנחנו נחזיר לכם תשובה בנושא”.