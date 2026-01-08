אריה זעם: עשיתם ממני ליצן, הפכתם אותי לדמות

על רקע המתיחות בין זיו אריה לסדריק דון והמצב הקשה של הקבוצה בתחתית הטבלה, מאמן הפועל ירושלים דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE, לקראת המשחק של האדומים מהבירה אצל מכבי נתניה מחר (שישי, 14:00).

“תסלחו לי שאני עם המשקפיים והטלפון, אני אדבר היום יותר מהרגיל, יש דברים שחשוב לי לא לשכוח וזה לא מזלזול בכם. הסיבה שלשמה באתם לפה כנראה לא תתממש. מזמינים אתכם למסע"ת כמו בכל יום שישי, חוץ מהמחזור הראשון לא הגעתם והיום הגעתם בהמוניכם אז כל הכבוד”, פתח זיו אריה את דבריו.

“לא אוציא שיחות מחדר ההלבשה, זה המקום הכי קדוש בכדורגל, ומעולם לא ייצא ממנו כלום. אני טוטלי בעבודה, השחקנים שלי הם הכל ואם חשבתם שקרה פה משהו השבוע לא נדבר עליו. אני מי שאני, אין לי כוונה להסתיר את זה, אין לי כוונה להסתיר את זה, אני האדם שאני, זה בסדר גמור לאהוב אותי או לא לאהוב, לקבל או לא לקבל”.

"חדר ההלבשה - מקום קדוש". זיו אריה (אורן בן חקון)

“מעולם לא ביקשתי מחמאות, חושבים שבניתי לעצמי דמות תקשורתית במכוון מה שרחוק מאוד מהמציאות. אני מאמן בליגת העל אחרי שחפרתי את דרכי מלמטה. אבא שלי לא היה מאמן ולא שחקן, אין לי קשרים, כל מה שהשגתי זה בעשר אצבעות. כשהגעתי לכאן החלטתי פחות להתעסק בתקשורת, אלא בכדורגל ובמגרש. לא אומר שזו הדרך הנכונה, אבל זו הדרך שלי”.

“אני לא בן אדם שמתראיין, לא בנושא החטופים ולא בנושא הכדורגל. אם זה היה תלוי בי אף אחד לא היה יודע שאני המאמן. הדמות התקשורתית שלי היא לא דמות, לפעמים אני כועס, לפעמים מצחיק, לפעמים מסתחבק ולפעמים לא. טעיתי בהתנהלות לא פעם, לפעמים גם עלבתי אנשים לא בכוונה. אני יכול פשוט לדבר קלישאות, קצר, לכבד כל מראיין. עקב העובדה שנאי לא משתף פעולה עם התקשורת, ועקב מה שאנשים חווים שלא בצדק כזלזול בהם, התחיל עליי עליהום מטורף, מסכת שקרים, מרדף שאי אפשר לתאר אותו, פגיעה בבן אדם ובפרנסה שלו”.

"לפעמים העלבתי אנשים לא בכוונה". אריה (אורן בן חקון)

“אחרי שדיברתי על חטופים אחרי הפסד דיברו על מוסר העבודה שלי, עשו עליי כתבת תחקיר, קראו לי גזען, אני מכיר את המשחק, זה שאני לא מחבק את התקשורת אני מבין שלא רוצים לחבק אותי, אני בעונה לא טובה, אבל הלכתם רחוק. אני יכול להבטיח שאם הייתי הולך לכל אחד מהמקרים האלה הייתי תובע דיבה ומנצח ותורם את הכסף לצדקה. אף על פי כן אני חזק, נאמן לדרך ולמועדון ולשחקנים שלי”.

“הפועל ירושלים חשובה לי, לפעמים יותר מהמשפחה שלי. אנחנו רחוקים מלהיות הקבוצה הכי טובה בארץ אבל אנחנו המועדון הטוב בארץ ביי פאר. המועדון הזה מבחינת תקציב שחקנים, בימים הכי טובים במקום ה-9-10 בליגה. יחד עם זאת ובזכות עבודה מקצועית ומערכת וקהל עשינו הישגים יפים. השנה אני לא מצליח לייצר שלם שגדול מסך חלקיו, אבל לא אפסיק לנסות ואני מאמין באמונה שלמה שגם את המשבר הזה נצלח”.

"לפעמים הקבוצה חשובה לי יותר מהמשפחה שלי". אריה (אורן בן חקון)

“כמו שאמרתי, אני לא מוציא דברים מהשיחות, המועדון הוציא תגובה ברורה ואין לי מה להוסיף. סדריק דון יהיה בסגל והיחסים בינינו מצוינים. אני בוחר את השחקנים לפי מה שנראה לנו. אני האחראי הבלעדי למצב, אנחנו מנסים לתקן את המצב, נמשיך לעבוד ונקווה שזה יסתדר. המועדון גדול מכולנו ואם ירצו שאני אעזוב אעשה את זה בשנייה. אם סדריק דון יבקש לעזוב? אלה שאלות שמיועדות לשי אהרון, לא נכנסתי לזה קודם ולא אכנס עכשיו, אני מאמן את מי שיש לי. תמיד יש לנו ביטחון לגבי המשחק. בכל השנים האחרונות כשהייתה מצוקה הצעתי את האופציה לעזוב, אף פעם לא חשבו שזה נכון אז אני מודה להם וממשיך לעבוד”.

"זה נשמע לכם כזלזול, אבל אני לא מזלזל בכם. לא נותן לכם ציונים, תפקידי לענות, גם כשעניתי והייתי סחבק איתכם עשיתם ממני ליצן וצחוק והפכתם אותי לדמות, ואז התחלתם במסכת שקרים מטורפת. היו הרבה כתבות ואי דיוקים, אם זלזלתי במישהו אני מתנצל, אבל גם אם ננצח 6 משחקים רצוף - אלו יהיו האראיונות שלי, קלישאתיים ונקודתיים. אין שום דבר אישי נגד אף אחד”.

"עשיתם ממני צחוק". אריה (רדאד ג'בארה)

“30 שנה אני בכדורגל, אימנתי אלפי שחקנים מכל הגדלים והצבעים, חלקם התעשר מהכדורגל, אפשר ללכת שם שם, חלקם לא היו משחקים בכלל כדורגל בלעדיי. לא מצפה מהם שיגידו לי תודה, אבל שחקנים שאימנתי בעבר ופחות הצליחו פתחו במסכת שקרים והכפשות כדי לגרוף לייקים ואני מצטער שדיברתי על זה אבל זה מעיד יותר עליהם מאשר עליי”.

“גם אם נצטרך לשחק ביום רביעי ב-00:00 על אספלט ננסה לנצח. יצא לנו השנה פעמיים בשישי, מקווה שלא מכינים אותנו לליגה הלאומית. נתניה במומנטום פחות טוב, אבל הקבוצה של אבוקסיס מסוכנת ומוכשרת ואין לנו פריבילגיה חוץ מלנצח אז ננסה לעשות את זה. הצוות ואני לומדים את היריבה ואת הקבוצה שלנו, מנסים לפגוע בהרכב ובחילופים, השנה זה לא מצליח, נקווה שנצליח יותר”.

סדריק דון (רדאד ג'בארה)

שחקן הקבוצה אקווה אשטה אמר: “אני 10 שנים במועדון, מה שמאפיין אותנו זה חדר הלבשה חזק ובריא והיכולת שלנו לשמר דברים שקורים במועדון בינינו, זה הפך לחוזקה שלנו. יש לי תקופה ארוכה עם זיו, אנחנו מאוד אוהבים את זיו והוא אותנו הייתה אסיפה לגיטימית אחרי ההפסד, שבה דיברנו וניסינו להבין מה אנחנו עושים הלאה ואיך משתפרים ומתקדמים בתקופה הקשה שלנו”.

“יש פה חבורה של גברים שעוברים לא מעט העונה וכרגע מתמקדים בדברים החשובים שזה המשחק מחר מול נתניה. שנחנו שחקנים מקצוענים, מה שאפיין את החבר’ה שלנו תמיד זה שהדברים שקורים נשארים בחדר ההלבשה, עברנו כל כך הרבה בשנה האחרונה וגם את זה נעבור”.

כקפטן, כשאתה קורא דברים כאלה שנאמרו לשחקן, איך זה עובר לידכם השחקנים?

”המועדון הוציא הבהרה מסודרת, אני עומד מאחוריה בנושא הזה, אין לי מה לפרט, אנחנו מתרכזים כרגע בנתניה ואנחנו בפוקוס להשאיר את הפועל ירושלים בליגת העל. אנחנו חייבים להיות בפוקוס. יש לנו מטרה, המקום של המועדון הזה בליגת העל”.

אקווה אשטה (רדאד ג'בארה)

כמה חשוב שסדריק יישאר?

”הוא שחקן מצוין, תורם לנו המון, אני אישית אמרתי פה שאני מאוד אוהב אותו. זו תקופה שהיא די מורכבת ומאתגרת, צריכים לחזור לבסיס שמאפיין את הפועל ירושלים. האמונה שלנו אחד בשני, לשחק כדורגל יותר ישיר, כמה שפחות לעשות טעויות ולהיות מפוקסים במשחק”.

אם לא זיו, גם אתה לא היית מגיע לכלום בכדורגל?

”זיו מאמן אותי 7 שנים, יש לו חלק מאוד גדול בקריירה שלי, הוא מלמד ומפתח אותי, בשבילי ובשבילי כל השחקנים הוא מורה דרך, אנחנו צריכים להוקיר לו תודה. אני מאוד מעריך אותו ואוהב אותו”.