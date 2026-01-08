גל אראל: השלט? אשאיר לתקשורת להתעסק בזה

בצל סערת שלט הפריסה וההפסד למכבי חיפה בדרבי, הפועל חיפה תארח בשבת הקרובה (17:30) את הפועל תל אביב בסמי עופר. מאמן האדומים מהכרמל, גל אראל, התכונן למפגש מול החבורה של אליניב ברדה, שאוהדיה קנו עד כה 4,000 כרטיסים למשחק, ודיבר על השבוע החולף במסיבת עיתונאים, שהועברה בשידור חי באתר ONE.

ראשית, התייחס המאמן לדרבי מול מכבי חיפה ולשלט השנוי במחלוקת שאוהדיה הניפו: “אשאיר לתקשורת להתעסק בעניין השלט, אני אתעסק בצד המקצועי. יש לי רגשות מעורבים, הרגשתי ששיחקנו כדורגל טוב, אבל זה המקצוע, שחקן שבהיסח דעת עושה מהלך שלא מחויב למשחק, וחבל, כי אנחנו מאוד אוהבים את סאנה גומז”.

“הרגשתי שבחצי שעה הראשונה היינו במשחק. היה לנו לא מעט מצבים, שטות כזאת של שחקן ערערה קצת את הביטחון ואת המערך. בסוף הפסדנו וזה מאכזב. הגישה של השחקנים הייתה טובה, כעת הפנים לעבר המשחק מול הפועל תל אביב”, הוסיף.

גל אראל (עמרי שטיין)

על מצב הקבוצה: “כשפתחנו את העונה, רוב הקולות שנשמעו לגבינו זה שנרד בטוח. נאלצתי להתמודד עם סיטואציה שחדשה לי כמאמן ראשי, עזבו המון שחקנים והיינו צריכים להביא המון שחקנים. ניבאו שנהיה במקום הרבה יותר גרוע. אנחנו במצב די טוב מבחינת התחתית. יש לי שאיפות לקחת כמה שיותר נקודות, המצב לא מספק אותי. המצב די בסדר”.

על חלון ההעברות של ינואר: “היום התאמן איתנו לראשונה קשר הרכש סנדרו אלטונשווילי. עקבנו אחריו חודש, הוא שחקן נבחרת גיאורגיה, שיחק בוולפסברגר. שחקן שאני בטוח שיוסיף לנו דינמיות ועוצמות. הדבר הראשון בסדר העדיפויות זה להביא בלם. היו כמה בלמים שדיברנו איתם. היה אחד שסגור והחליט בסוף שהוא לא רוצה להגיע לישראל. יש לנו מישהו ואני מקווה שזה ייסגר בקרוב”.

בתוך כך, היום היה דיון בעתירה שהגיש המועדון נגד עיריית חיפה בעקבות ההחלטה לקזז 92 אחוז מהתמיכות והיא תמסור את ההחלטה שלה בתקופה הקרובה.