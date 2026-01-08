יום חמישי, 08.01.2026 שעה 14:15
כדורגל ישראלי

גל אראל: השלט? אשאיר לתקשורת להתעסק בזה

מאמן הפועל חיפה התייחס לדרבי: "שיחקנו כדורגל טוב, חבל על מה שסאנה עשה". על הרכש: "העדיפות הראשונה היא להביא בלם, יש מישהו ומאמין שזה ייסגר"

|
גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

בצל סערת שלט הפריסה וההפסד למכבי חיפה בדרבי, הפועל חיפה תארח בשבת הקרובה (17:30) את הפועל תל אביב בסמי עופר. מאמן האדומים מהכרמל, גל אראל, התכונן למפגש מול החבורה של אליניב ברדה, שאוהדיה קנו עד כה 4,000 כרטיסים למשחק, ודיבר על השבוע החולף במסיבת עיתונאים, שהועברה בשידור חי באתר ONE.

ראשית, התייחס המאמן לדרבי מול מכבי חיפה ולשלט השנוי במחלוקת שאוהדיה הניפו: “אשאיר לתקשורת להתעסק בעניין השלט, אני אתעסק בצד המקצועי. יש לי רגשות מעורבים, הרגשתי ששיחקנו כדורגל טוב, אבל זה המקצוע, שחקן שבהיסח דעת עושה מהלך שלא מחויב למשחק, וחבל, כי אנחנו מאוד אוהבים את סאנה גומז”.

“הרגשתי שבחצי שעה הראשונה היינו במשחק. היה לנו לא מעט מצבים, שטות כזאת של שחקן ערערה קצת את הביטחון ואת המערך. בסוף הפסדנו וזה מאכזב. הגישה של השחקנים הייתה טובה, כעת הפנים לעבר המשחק מול הפועל תל אביב”, הוסיף.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

על מצב הקבוצה: “כשפתחנו את העונה, רוב הקולות שנשמעו לגבינו זה שנרד בטוח. נאלצתי להתמודד עם סיטואציה שחדשה לי כמאמן ראשי, עזבו המון שחקנים והיינו צריכים להביא המון שחקנים. ניבאו שנהיה במקום הרבה יותר גרוע. אנחנו במצב די טוב מבחינת התחתית. יש לי שאיפות לקחת כמה שיותר נקודות, המצב לא מספק אותי. המצב די בסדר”.

על חלון ההעברות של ינואר: “היום התאמן איתנו לראשונה קשר הרכש סנדרו אלטונשווילי. עקבנו אחריו חודש, הוא שחקן נבחרת גיאורגיה, שיחק בוולפסברגר. שחקן שאני בטוח שיוסיף לנו דינמיות ועוצמות. הדבר הראשון בסדר העדיפויות זה להביא בלם. היו כמה בלמים שדיברנו איתם. היה אחד שסגור והחליט בסוף שהוא לא רוצה להגיע לישראל. יש לנו מישהו ואני מקווה שזה ייסגר בקרוב”.

בתוך כך, היום היה דיון בעתירה שהגיש המועדון נגד עיריית חיפה בעקבות ההחלטה לקזז 92 אחוז מהתמיכות והיא תמסור את ההחלטה שלה בתקופה הקרובה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */