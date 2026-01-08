יום חמישי, 08.01.2026 שעה 08:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה מחכה לחזרת סק כדי לפתוח במו"מ

הירוקים צפויים להציע לבלם הסנגלי, שגילה בתקופה האחרונה שיפור ביכולתו, הארכת חוזה כשיחזור לישראל. וגם: ההכנות לקראת הפועל ב"ש ומצבו של חזיזה

|
עבדולאי סק (IMAGO)
עבדולאי סק (IMAGO)

בזמן שעבדולאי סק עסוק עם נבחרתו סנגל בהכנות לרבע גמר אליפות אפריקה שיחלו מחר, במכבי חיפה צפויים עם חזרתו של הבלם להציע לו הארכת חוזה. אם בתחילת העונה היו מי שחשבו שלא צריך לתת שנה נוספת להסכם בין הצדדים, הרי שמתחילת העונה סק חזר להיות אותו סק מלפני שנתיים ומגלה יציבות ויכולת גבוהה ולא לחינם נחשב לבלם הזר הטוב ביותר בליגת העל.

סק עצמו שעושה חיל באליפות אפריקה מודע לכך שיהיה עליו ביקוש והצעות גם מעבר לים ויצטרך לכלכל את עצמו מתוך ידיעה שזה עשוי להיות החוזה האחרון שלו שאמור לסדר אותו בעתיד. סק לא לבד וכפי שפורסם גם שון גולדברג יזכה בקרוב מאוד להצעה חדשה וצפוי להמשיך במדים הירוקים.

הקבוצה חוזרת היום להתאמן כדי להיערך למשחק הקרוב מול הפועל באר שבע, ללא שניים מעמודי התווך שלה סק ועלי מוחמד הפצוע. ברק בכר אמור לתרגל רק מחר את ההרכב הסופי ויכול לנשום לרווחה אחרי שמתברר שדולב חזיזה שנפצע בדרבי יעמוד לרשותו.

הסוגיה עיקרית עליה בכר יצטרך לתת את הדעת האם להחזיר את גולדברג למרכז ההגנה על חשבון אלעד אמיר הצעיר והפחות מנוסה במעמדים כאלה. מתיאס נהואל, סוף פודגוראנו וגוני נאור טרם קיבלו הודעה רשמית שאינם בתוכניות, אבל השלושה מבינים היטב את העתיד לבוא ויצטרכו לקבל החלטה משותפת עם המועדון לגבי עתידם.

