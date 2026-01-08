"החלון של ינואר ישפיע על העתיד של באר שבע"

המחזור הבא בליגת העל יהיה ה-18, כאשר הפועל באר שבע עדיין בפסגת הטבלה. הדרומיים התאוששו מההפסד המפתיע לעירוני טבריה עם 3 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כשהמשחק הבא בשבת (20:00) מזמן אתגר גדול במיחד – מכבי חיפה בטרנר. לקראת ההתמודדות מול הירוקים, מאמן הקבוצה מבירת הנגב, רן קוז’וק, דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אתם מגיעים אחרי שני ניצחונות חשובים, מה עושים כדי להשאיר את 3 הנקודות בטרנר?

”היריבה איכותית מאוד, שעם התוצאות האחרונות שלה היא גם קיבלה בחזרה את הביטחון שלה והתשוקה שלה. נבוא מאוד מחויבים בידיעה שמצפה לנו משחק נגד קבוצה מהסוג הזה, ניתן לה את הכבוד שמגיע לה – ומצד שני נדבקו בעקרונות הכדורגל שלנו ונתפלל טוב”.

מה השינוי שאתה רואה במכבי חיפה חוץ מחילוף המאמנים?

”הדבר הראשון ששמים לב זה שהשחקנים קיבלו בחזרה את הביטחון, כי היו שם תמיד שחקנים טובים. אבל אני מעדיף להתייחס אלינו”.

שחקני הפועל באר שבע ומכבי חיפה (רדאד ג'בארה)

כב”ש באה רעבה, כמו נגד סכנין, יש טירוף. איך אתה מצליח לשמר את זה? כי אתם נמצאים לקראת כמה משחקים לא פשוטים בליגה.

”התשובה היא מה לא לעשות. יש מכבי חיפה ביום שבת, צריך לעבוד קשה מאוד ולדעת לעבור רגעים קשים, להביא איכות וקבלת החלטות נכונה ולנצח. חוץ מזה שום דבר לא מעניין”.

אנחנו נמצאים בינואר, יש לך סגל כמעט מלא – סטויאנוב מצטרף גם בחודש הבא כנראה, ויש מלחמה גדולה לא רק על ההרכב אלא גם על הסגל הגדול. בדוחא, רועי לוי ואילון אלמוג לא היו בסגל, שהם שחקנים משמעותיים עד הנייר. תרצה לדלל את הסגל?

”קודם כל זה נכון, יש מלחמה גדולה מאוד על הסגל וה-11. זה לא עושה לי חיים קלים, אבל אני מעדיף כאב ראש כזה. שחקנים מוצאים עצמם לפעמים מחוץ לסגל או להרכב והם עדיין שחקנים מאוד מאוד טובים, שמתאמנים טוב ועומדים בכל הסטנדרטים, אלה החלטות קשות. לגבי המשך החלון, אנחנו רוצים להתחזק, זה לא סוד, אבל יש לנו אחריות מאוד גדולה להיות מדויקים. החלון הזה ישפיע מאוד על העתיד”.

שחקני הפועל ב"ש עם אילון אלמוג (ראובן שוורץ)

יש כבר שמות של שחקנים שאתם בודקים או מנהלים איתם מגעים כאלה ואחרים?

”אנחנו בודקים בשוטף על חלון ינואר מסוף החלון הקודם. יש לנו את השמות שלנו ואת התפקידים שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, נקווה שנצליח לשדרג את הקבוצה”.

חמודי כנעאן ממשיך את ההתקדמות שלו, מתי אתה חושב שתוכל להשתמש בו כשחקן פותח במשחק חשוב?

”אני מסכים שהוא עשה התקדמות מצוינת, הוא נראה טרי כל הזמן והיה לנו חשוב להשיג את זה וזה הרבה לזכותו – הוא שיפר את התפיסה שלו בהרבה היבטים של המשחק ושל היחס למקצוע. אני מרגיש את השחקנים מאוד מדויקים ומרוכזים, מבינים את המשמעות של כל משחק בעונה הזו”.

חמודי כנעאן (עמרי שטיין)

אתם מגיעים למשחק במומנטום מצוין, מבחינת היכולת והתוצאות.

”אני מסכים, מגיעים עם ביטחון, אבל את היכולת רק אותו יום קובע. מה שקרה בסכנין או בירושלים נתן ביטחון, אבל חוץ מזה זה לא נותן כלום למשחק בשבת. צריך להתחיל לעבוד קשה מחדש. בטח מול יריבה כמו מכבי חיפה”.

בכדורגל הישראלי אנחנו רואים הרבה מאוד כרטיסים אדומים, והמשחקים מול מכבי חיפה מדי עונה הם מאוד טעונים. איך שומרים שהשחקנים לא ייגררו למקומות האלה?

”אני לא מרגיש שיש יצרים מיוחדים במשחקים מול מכבי חיפה. זה כן משחק בווליום גבוה כי יש שתי קבוצות טובות שרוצות להשיג משהו בעונה הזו. אנחנו מאוד מכבדים את היריבה, אני מאוד מכבד את צוות האימון שלה וזכיתי לשחק גם עם ברק וגם עם גיא העוזר שלו. הכבוד ההדדי מאוד גבוה. לגבי האדומים, עובדתית זה נכון, אבל זה עבודה של מישהו אחר”.

האם ב”ש רוצה לצרף את סדריק דון?

”לב”ש יש הרבה תוכניות להרבה שחקנים, אני לא הולך להתייחס לזה. נאמרו וייאמרו הרבה שמות, הייתי לוקח בערבון מוגבל”.

סדריק דון (רדאד ג'בארה)

ג’יבריל דיופ: “החיים בישראל? שונה ממה שרואים מבחוץ. יריבות הצמרת טובות, אבל מתרכזים בעצמנו”

גם ג’יבריל דיופ דיבר במסע”ת. מכבי חיפה זו יריבה גדולה, מה אתה יכול לספר על התחושות בחדר ההלבשה?

”אנחנו יודעים כמה גדולה מכבי חיפה, אנחנו יודעים שיש להם שחקנים איכותיים, אבל בשבילי זה לא רק המשחק הזה, אלא לגבי כל המשחקים – אנחנו צריכים להיות טובים יותר מכל הקבוצות בליגה. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום כדי לקחת את שלוש הנקודות, מודעים לכמה זה חשוב. הצוות עושה עבודה מדהימה כדי שזה יהיה לנו יותר קל”.

איך הרגשת אחרי האדום נגד טבריה, ואיך אתה רואה את ב”ש עכשיו לפני המשחק מול מכבי חיפה, כשיש ברקע את בית”ר ומכבי ת”א.

”אני לא רוצה לדבר על האדום, כי מבחינתי זה לא היה פייר וזו הייתה טעות של השופט. גם אני עושה טעויות, כל אחד עושה, אז בשבילי זה שכר לימוד למשחקים הבאים. היריבות בצמרת טובות, אבל אנחנו מתרכזים בעצמנו ובעבודה שלנו”.

ג'יבריל דיופ (חגי מיכאלי)

אחרי יותר משלושה חודשים כאן בב”ש, מה אתה יכול להגיד על הזמן שלך בישראל והליגה כאן?

”הליגה טובה מאוד, יש הרבה שחקנים איכותיים והאינטנסיביות גבוהה. אין לי ביקורת, רק דברים טובים. המגרשים גם מצוינים, אני נהנה מהזמן שלי כאן והשחקנים כאן הופכים אותי לטוב יותר. אני רק מתרכז בלהמשיך להשתפר בכל יום”.

כשהגעת לכאן וראית את החדשות בטלוויזיה לפני, מה היה ההבדל בין מה שראית לבין מה שאתה חווה כאן באמת?

”מה שרואים פה מהמדינה זה שונה. בהתחלה אתה יכול לפחד כי אתה לא יודע מה קורה, אבל כשהמאמן התקשר אליי הוא אמר לי כל מה שאני צריך לדעת, הם אמרו לי שהכל בסדר ואתה צריך לבטוח באנשים כאן. כשהגעתי ראיתי שזה אכן ככה. אם זה ככה איתי, זה יכול להיות ככה עם כולם, הם יכולים להגיע לכאן ולראות שהכל בסדר”.