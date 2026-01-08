יום חמישי, 08.01.2026 שעה 09:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
66%3522-379132בוסטון סלטיקס
61%3558-366831ניו יורק ניקס
61%3597-368631פילדלפיה 76'
58%3731-377433טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3719-370932אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
46%4179-414935אטלנטה הוקס
42%3811-370833מילווקי באקס
36%3822-380833שארלוט הורנטס
33%3423-329030ברוקלין נטס
28%3952-364332וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3470-385632אוקלהומה ת'אנדר
70%3907-410733דנבר נאגטס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
67%3316-357930יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
63%3495-345430לוס אנג'לס לייקרס
59%3589-369632פיניקס סאנס
56%3850-393334גולדן סטייט ווריורס
47%4041-397334פורטלנד בלייזרס
39%3832-371733דאלאס מאבריקס
39%3860-378833ממפיס גריזליס
34%4057-387832יוטה ג'אז
34%3622-355132לוס אנג'לס קליפרס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס
23%4289-399335ניו אורלינס פליקנס

"רכבת הרים רגשית, MVP? צמרמורת, חלום"

אבדיה אחרי ההצגה האישית ו-41 הנק' שלו מול יוסטון: "ההגנה שלהם? לא אשקר, היה לא פשוט. חלום של כל שחקן לקבל תמיכה כזו מהקהל, אוהב את פורטלנד"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

עוד ערב ענק שמצטרף לעונה יוצאת הדופן של דני אבדיה: הכוכב הישראלי של פורטלנד טרייל בלייזרס התפוצץ הלילה עם 41 נקודות והיה הגורם המרכזי בניצחון 102:103 דרמטי על יוסטון.

אבדיה הוביל את קבוצתו לערב שכולו אופי, נחישות ודפיקות לב עד השנייה האחרונה. פורטלנד הצליחה לשמור על סיכוייה במאבק על הפליי-אין, כשהיא עולה למאזן 18:20 בעונה הסדירה וממשיכה לבנות מומנטום.

“זו הייתה רכבת הרים של רגשות”, אמר אבדיה בסיום בראיון לאחר המשחק. “יש משחקים שאתה צריך לדעת לנצח גם בדרך הקשה. זה לא היה מושלם בדקות האחרונות, אבל נשארנו מאוחדים ועשינו את מה שצריך. היינו קבוצה טובה מאוד הערב”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

על ההגנה האגרסיבית של יוסטון נגדו סיפר: “לא אשקר, זה היה מאוד לא פשוט. שיחקו מולי חזק ופיזי, אבל אני לא אחד שמתרחק ממגע. אני משחק באותה צורה, תוקף, אגרסיבי, והקבוצה כולה עוזרת לי במצבים כאלה, אז אני שמח”.

בהמשך החמיא אבדיה גם לטומאני קמארה, שקלע 14 נקודות והיה משמעותי ברגעים חשובים: “אני יודע בדיוק איך הוא מרגיש, כי גם אני כזה. הוא חזק בהגנה, הוא לוחם אמיתי, וזה רק ילך וישתפר בהמשך”. על קריאות ה-“MVP” שירדו מהיציעים הודה: “זה נותן צמרמורת. זה חלום של כל שחקן לקבל תמיכה כזאת מהקהל. אני אוהב את פורטלנד ומקווה להישאר כאן”.

/* LAST / NEXT ROUNDs */