יום חמישי, 08.01.2026 שעה 09:40
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
66%3522-379132בוסטון סלטיקס
61%3558-366831ניו יורק ניקס
61%3597-368631פילדלפיה 76'
58%3731-377433טורונטו ראפטורס
56%3972-403834קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3719-370932אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
46%4179-414935אטלנטה הוקס
42%3811-370833מילווקי באקס
36%3822-380833שארלוט הורנטס
33%3423-329030ברוקלין נטס
28%3952-364332וושינגטון וויזארדס
15%3998-366733אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3470-385632אוקלהומה ת'אנדר
70%3907-410733דנבר נאגטס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
67%3316-357930יוסטון רוקטס
67%3786-394733מינסוטה טימברוולבס
63%3495-345430לוס אנג'לס לייקרס
59%3589-369632פיניקס סאנס
56%3850-393334גולדן סטייט ווריורס
47%4041-397334פורטלנד בלייזרס
39%3832-371733דאלאס מאבריקס
39%3860-378833ממפיס גריזליס
34%4057-387832יוטה ג'אז
34%3622-355132לוס אנג'לס קליפרס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס
23%4289-399335ניו אורלינס פליקנס

"תנו לו את ה-MVP": פורטלנד בטירוף מאבדיה

הישראלי להט עם 41 נקודות ובארה"ב לא נותרו אדישים: "אולסטאר? זה שחקן אול-NBA", "כנסו להצביע לו". רק יוקיץ' ושיי מעליו במעורבות בנקודות העונה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

אחרי ערב ענק נוסף והופעה של 41 נקודות, התקשורת בארצות הברית פשוט התקשתה להישאר אדישה ליכולת של דני אבדיה, שהיה הדמות המרכזית בניצחון הדרמטי 102:103 של פורטלנד על יוסטון. ברשתות החברתיות ובאתרי הספורט חזר מסר אחד שוב ושוב: “תנו לו את ה-MVP”. אוהדים ופרשנים ציינו שלא מדובר בעוד משחק שיא נקודתי, אלא ברצף חריג של הופעות שממצב את אבדיה ככוכב לגיטימי בליגה, כזה שסוחב קבוצה על הגב ברגעים המכריעים.

המספרים מארבעת המשחקים האחרונים מחזקים את ההתלהבות. אבדיה עומד בפרק הזמן הזה על ממוצעים של 34.2 נקודות, 8 ריבאונדים ו-8 אסיסטים למשחק, עם 40% מחוץ לקשת, ופורטלנד ניצחה בכל ארבעת המשחקים הללו. בתקשורת האמריקאית כבר נכתב ש”סיימנו עם הדיבורים על אולסטאר, הבחור הזה אול-NBA”, כשברקע ההשפעה הברורה שלו על התוצאות ולא רק על הסטטיסטיקה האישית. עבור בלייזרס שנמצאים בעיצומה של בנייה מחודשת, אבדיה הפך למנוע המרכזי.

גם אוהדי פורטלנד נכנסו לתמונה. ברשתות הופיעו קריאות ברורות להצביע עבורו, עם האשטאגים בסגנון “אוהדי פורטלנד, כנסו ותצביעו לדני אבדיה”. אחרים הלכו רחוק יותר וכתבו בפשטות: “Hand this man an MVP”. התחושה הכללית סביב הקבוצה היא שלא מדובר בשחקן משלים או בפרויקט עתידי, אלא בכוכב שכבר עכשיו נמצא בשיאו ומצדיק הכרה רחבה הרבה יותר: “איזה שחקן אנדרייטד”, כתבו.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“דני אבדיה היה כהרגלו נפלא, מהיר בדרך לטבעת מול שחקני יוסטון שהיו מעט איטיים ממנו בממוצע. הרוקטס פשוט לא הצליחו לעצור אותו בלי לבצע עבירות. אבדיה סיים את המשחק עם 41 נקודות, בקליעה של 13 מ-24 מהשדה ו-13 מ-15 מקו העונשין”, שיבחו ב’בלייזרס אדג’.

עוד הוסיפו: “אבדיה נתן לרוקטס שיעור במהירות רגליים הערב. חצי מגרש, מגרש שלם, זה לא שינה. הוא נראה כמי שמצליח להשיג לפחות חצי צעד על כל שומר שניצב מולו בכל נגיעה בכדור. מגוון הסיומות שלו והעבירות שסחט היו לא פחות ממאיימים. הוא בילה חצי מהמשחק כשאמן תומפסון האתלטי במיוחד צמוד אליו. 41 נקודות הן עדות חותכת ליעילות שלו, כש-13 מ-15 מהקו תרמו לכך בצורה משמעותית”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

נתון נוסף שזכה להבלטה מיוחדת כונה “Haberstat” של הערב: אבדיה מדורג כעת שלישי ב-NBA בכמות הנקודות שהוא יוצר העונה, חיבור של נקודות אישיות ואסיסטים. לפניו נמצאים רק שני שחקנים, ניקולה יוקיץ’ ושיי גילג’ס אלכסנדר, נתון שממחיש עד כמה הוא משפיע על כל היבט התקפי של פורטלנד.

אבדיה קלע במשחק 13 סלי שדה, הנתון הכי גבוה שלו העונה, כולל 11 סלים ל-2 נקודות (שיא עונתי). הישראלי קלע 13 נקודות מהעונשין, אך מסר רק שני אסיסטים, הכי מעט שלו מאז סוף נובמבר אז רשם אסיסט אחד מול אוקלהומה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */