"תנו לו את ה-MVP": פורטלנד בטירוף מאבדיה

אחרי ערב ענק נוסף והופעה של 41 נקודות, התקשורת בארצות הברית פשוט התקשתה להישאר אדישה ליכולת של דני אבדיה, שהיה הדמות המרכזית בניצחון הדרמטי 102:103 של פורטלנד על יוסטון. ברשתות החברתיות ובאתרי הספורט חזר מסר אחד שוב ושוב: “תנו לו את ה-MVP”. אוהדים ופרשנים ציינו שלא מדובר בעוד משחק שיא נקודתי, אלא ברצף חריג של הופעות שממצב את אבדיה ככוכב לגיטימי בליגה, כזה שסוחב קבוצה על הגב ברגעים המכריעים.

המספרים מארבעת המשחקים האחרונים מחזקים את ההתלהבות. אבדיה עומד בפרק הזמן הזה על ממוצעים של 34.2 נקודות, 8 ריבאונדים ו-8 אסיסטים למשחק, עם 40% מחוץ לקשת, ופורטלנד ניצחה בכל ארבעת המשחקים הללו. בתקשורת האמריקאית כבר נכתב ש”סיימנו עם הדיבורים על אולסטאר, הבחור הזה אול-NBA”, כשברקע ההשפעה הברורה שלו על התוצאות ולא רק על הסטטיסטיקה האישית. עבור בלייזרס שנמצאים בעיצומה של בנייה מחודשת, אבדיה הפך למנוע המרכזי.

גם אוהדי פורטלנד נכנסו לתמונה. ברשתות הופיעו קריאות ברורות להצביע עבורו, עם האשטאגים בסגנון “אוהדי פורטלנד, כנסו ותצביעו לדני אבדיה”. אחרים הלכו רחוק יותר וכתבו בפשטות: “Hand this man an MVP”. התחושה הכללית סביב הקבוצה היא שלא מדובר בשחקן משלים או בפרויקט עתידי, אלא בכוכב שכבר עכשיו נמצא בשיאו ומצדיק הכרה רחבה הרבה יותר: “איזה שחקן אנדרייטד”, כתבו.

דני אבדיה (רויטרס)

“דני אבדיה היה כהרגלו נפלא, מהיר בדרך לטבעת מול שחקני יוסטון שהיו מעט איטיים ממנו בממוצע. הרוקטס פשוט לא הצליחו לעצור אותו בלי לבצע עבירות. אבדיה סיים את המשחק עם 41 נקודות, בקליעה של 13 מ-24 מהשדה ו-13 מ-15 מקו העונשין”, שיבחו ב’בלייזרס אדג’.

עוד הוסיפו: “אבדיה נתן לרוקטס שיעור במהירות רגליים הערב. חצי מגרש, מגרש שלם, זה לא שינה. הוא נראה כמי שמצליח להשיג לפחות חצי צעד על כל שומר שניצב מולו בכל נגיעה בכדור. מגוון הסיומות שלו והעבירות שסחט היו לא פחות ממאיימים. הוא בילה חצי מהמשחק כשאמן תומפסון האתלטי במיוחד צמוד אליו. 41 נקודות הן עדות חותכת ליעילות שלו, כש-13 מ-15 מהקו תרמו לכך בצורה משמעותית”.

דני אבדיה (רויטרס)

נתון נוסף שזכה להבלטה מיוחדת כונה “Haberstat” של הערב: אבדיה מדורג כעת שלישי ב-NBA בכמות הנקודות שהוא יוצר העונה, חיבור של נקודות אישיות ואסיסטים. לפניו נמצאים רק שני שחקנים, ניקולה יוקיץ’ ושיי גילג’ס אלכסנדר, נתון שממחיש עד כמה הוא משפיע על כל היבט התקפי של פורטלנד.

אבדיה קלע במשחק 13 סלי שדה, הנתון הכי גבוה שלו העונה, כולל 11 סלים ל-2 נקודות (שיא עונתי). הישראלי קלע 13 נקודות מהעונשין, אך מסר רק שני אסיסטים, הכי מעט שלו מאז סוף נובמבר אז רשם אסיסט אחד מול אוקלהומה.