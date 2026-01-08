"פרץ דחף את עצמו יותר מדי, לא יהיה נגד סכנין"

מכבי תל אביב חזרה לנצח במשחק הקודם עם 1:3 על הפועל ירושלים והפנים שלה כבר קדימה, לעבר המחזור הבא בשבת (15:00) נגד בני סכנין בבית – כל זה כשהדרבי בגביע המדינה מתקרב בצעדי ענק. מאמן הצהובים, ז’רקו לאזטיץ’, התכונן למפגש מול הקבוצה מהמגזר ולשבוע המאתגר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אנחנו יודעים שסכנין של מימר זו יריבה קשה, היא יודעת איך לסגור וראינו את זה גם בסיבוב הקודם אפילו כשהיא הייתה בעשרה שחקנים.

”אנחנו מתרכזים בעצמנו, יש לנו את כל השבוע לעבוד וזה מה שעשינו בימים האחרונים. אנחנו צריכים להיות בכל רגע במשחק”.

אתה מודע לכך שהקבוצה צריכה להשתפר בלנצח בלי בעיות?

”העבודה שלי היא לא לנצח בלי צרות, זה חלק מהכדורגל וחלק מהחיים. נראה בעתיד כמה אנחנו יכולים לשלוט במשחק”.

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

עדיין יש כמה בעיות כשירות בסגל, מה תוכל להגיד על שלמה ופרץ?

”שלמה, אנחנו נראה עד המשחק. פרץ בחוץ וגם עלי קמארה. בליץ’ ייעדר ל-4-6 שבועות”.

אתה יודע מתי קמארה יחזור?

”לא יודעים, אבל משפחה זה הדבר הכי חשוב”.

על השאלה האם מכבי ת”א מתכננת רכש בינואר, השיב הסרבי: “זה לא מה שאני מתרכז בו כרגע, כמובן שאני מדבר עם האנשים במועדון”. בתוך כך ובאותה גזרה, במכבי ת”א החליטו שהם לא הולכים על ברוניניו ומתמקדים במועמדים אחרים.

פרץ פצוע או שרק צריך לנוח?

”הוא פצוע, הוא דחף את עצמו יותר מדי והוא החמיר את הפגיעה שלו, הוא סבל מכאבים. אנחנו מקווים שבראשון או שני הוא יחזור להתאמן”.

דור פרץ (רדאד ג'בארה)

אתה רואה שיש לחץ על השחקנים בעקבות אי היציבות?

”לחץ זה חלק מהעבודה, אנחנו כולנו צריכים יציבות כמובן וננסה לעשות את זה”.

ראינו שעשית שינויים בין אבו פרחי למדמון, שרשם משחק טוב נגד הפועל ירושלים. הוא קנה לעצמו מקום ב-11?

”אנחנו נראה”.

אתה לוקח בחשבון שחקנים מוצהבים לפני הדרבי?

”לא, אנחנו מתרכזים בסכנין”.

ראינו שני שחקנים מהפועל ת”א שקיבלו אולי צהוב בכוונה כדי לא להיעדר מהדרבי, זה לא משהו שאתם מדברים עליו אצלכם? מתרכזים רק בשבת?

”כן”.

שחקני מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

נועם בן הרוש: “הניצחון האחרון נתן הרבה אוויר, למדנו את סכנין”

גם נועם בן הרוש דיבר במסע”ת. ניצחתם את הפועל ירושלים כמו יתר קבוצות הצמרת, איך התחושות לפני שבת? גם ביחס לזה שהקבוצה כבר הרבה זמן לא חיברה שני ניצחונות ברצף.

”אנחנו קודם כל מסתכלים רק עלינו, עושים את ההכנה הכי טובה שלנו ובאים לנצח כל משחק – לא משנה מה אחרות עשו. אנחנו באים מוכנים ורוצים 3 נקודות”.

איך אתה מעריך את היריבה? אמנם היא הובסה על ידי הפועל ב”ש, אך בעשרה שחקנים רוב המשחק. למכבי ת”א בדרך כלל לא קל נגד סכנין.

”לא קל נגד כל קבוצה בליגה, באים מוכנים לנצח”.

נועם בן הרוש (חגי מיכאלי)

אתה לא מהוותיקים בקבוצה, אבל אתה גם כנראה מריח את חדר ההלבשה. מכבי ת”א לא מורגלת אפילו לא למקום שלישי, איך השחקנים מרימים את עצמם?

”בחדר ההלבשה אנחנו מאוד מגובשים, תמיד ביחד ותמיד רוצים להצליח ביחד”.

איך הניצחון האחרון השפיע על חדר ההלבשה?

”קודם כל כיף לחזור לנצח, היה לנו רצף משחקים של הרבה תיקו והניצחון הזה שחרר לנו הרבה אוויר. זה נתן לנו הרבה כוח להמשך”.

ברמה האישית אתה מקבל הרבה מחמאות, אבל אתה מרוצה מהדקות שלך?

”אני חושב שאני במועדון הכי גדול בארץ, אז כל משחק ואימון זו תחרות על הסגל ועל המקום שלי ועל ההרכב. כל דקה שאני מקבל, אני נלחם עליה. כל זמן שאשחק אתן את כל כולי”.

נועם בן הרוש (סתיו מלך)

הגעת לפה בתחילת העונה, אנחנו רואים שהמאמן משתמש בך גם כקשר.

”איפה שהמאמן ישים אותי, עבורי זה לא משנה, אני אתן את כל כולי”.

גם נגד הפועל ירושלים, הובלתם דקה עשירית כבר 0:2 ועדיין, כמעט מסתבכים עוד פעם בתוך משחק שהיה נראה שהולך לכיוון נוח. מה אתם צריכים לשפר?

”קודם כל לשים את הגול בדקות הראשונות, בעונה שעברה מכבי ת”א הייתה מרסקת ככה קבוצות וזה מה שחשוב לנו. יש דברים שקורים ואתה לא שולט בהם, ברור שאנחנו מצפים להבקיע גם את השלישי אחרי השני”.

מה עושים בשבת בצורה נכונה כדי לפרק את המוקש הזה שנקרא סכנין של מימר, ראינו גם בסיבוב הקודם שהיא יודעת לסגור.

”אנחנו באים מוכנים, למדנו אותם”.